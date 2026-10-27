Sepatu Marcelo Djalo Sampai Robek! Bek Persik Kediri Keluhkan Kondisi Lapangan JIS

JawaPos.com - Persik Kediri harus pulang tanpa poin setelah kalah 1-2 dari Persija Jakarta pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27.

Bermain di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10/2026) malam, Macan Putih sebenarnya sempat unggul lebih dulu sebelum akhirnya membiarkan tuan rumah membalikkan keadaan.

Persik membuka keunggulan melalui gol Imanol Garcia pada menit ke-10. Gol tersebut membuat tim tamu berada di atas angin pada babak pertama. Namun, keunggulan itu tidak mampu dipertahankan hingga turun minum.

Persija menyamakan kedudukan lewat Denis Kolinger pada menit ke-44. Hanya berselang dua menit, Rizky Ridho mencetak gol yang membawa Macan Kemayoran berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga pertandingan berakhir.

Kekalahan ini tentu mengecewakan bagi Persik yang sudah berusaha memberikan perlawanan sepanjang pertandingan. Bek Persik Kediri, Marcelo Djalo, menilai kondisi permukaan lapangan JIS menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi kedua tim.

Menurut pemain asal Spanyol yang pernah membela Timnas Guinea-Bissau tersebut, kondisi lapangan membuat kedua kesebelasan kesulitan mengembangkan permainan seperti biasanya. Para pemain harus menyesuaikan diri dengan permukaan rumput yang tidak nyaman ketika digunakan untuk bermain.

Baca Juga:Ricky Nelson Ditunjuk jadi Pelatih Baru Persija Putri

"Ini game yang susah untuk kedua tim. Kita tak bisa main bagus di atas kondisi lapangan seperti itu. Kita harus adaptasi dengan permukaan lapangan yang sulit saat dipijak," kata Marcelo Djalo.

Ia juga menceritakan bagaimana kondisi lapangan tersebut berdampak pada perlengkapannya. Sepatu kanan yang dikenakannya bahkan sempat robek saat berjuang membantu Persik menghadapi tekanan Persija.