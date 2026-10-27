Resmi Tangani Persija Putri! Ricky Nelson Gantikan Yusup Prasetiyo

JawaPos.com - Manajemen Persija menunjuk Ricky Nelson sebagai pelatih anyar Persija Putri untuk mengarungi Indonesia Womens League (IWL) 2026/2027. Ricky menjadi suksesor Muhamad Yusup Prasetiyo yang diistirahatkan oleh manajemen.

Manajemen mengistirahatkan Yusup setelah mengevaluasi perjalanan Persija Putri di IWL 2026/2027. Secara hasil, Vivi Oktavia Riski dan kawan-kawan belum meraih kemenangan dalam dua laga awal musim ini, yakni bermain imbang 1-1 kontra FC Bekasi City dan kalah dari Persikad Women dengan skor 0-1.

Namun, evaluasi yang dilakukan tidak semata-mata mengacu pada hasil pertandingan. Manajemen memandang bahwa perjalanan sebuah tim juga ditentukan oleh dinamika di dalamnya, termasuk komunikasi dan kebersamaan dalam membangun tujuan bersama.

Atas dasar itu, Persija Putri menilai perlu adanya penyegaran untuk menjaga suasana tim tetap kondusif dan memastikan seluruh elemen tim dapat melangkah bersama-sama sebagai satu kesatuan.

Langkah cepat pun diambil manajemen dalam menata perjalanan Persija Putri di IWL 2026/2027, yakni dengan menunjuk sosok Ricky Nelson. Diky Soemarno, selaku manajer berharap kehadiran pelatih berusia 46 tahun itu dapat membawa energi baru sekaligus membantu tim memperbaiki performa.

“Kami memberikan kepercayaan kepada Coach Ricky Nelson untuk memimpin Persija Putri. Harapannya, beliau bisa membangun suasana tim yang positif, menjaga profesionalisme, dan memberi ruang bagi setiap pemain untuk berkembang,” kata Diky dalam keterangan resmi Persija, Selasa (27/10).

Diky menyadari bahwa perubahan kepemimpinan merupakan bagian dari perjalanan sebuah tim untuk terus berbenah. Kepercayaan kepada pelatih perlu berjalan beriringan dengan kerja keras pemain serta dukungan manajemen agar setiap langkah perbaikan dapat memberikan dampak nyata.

“Sebagai manajer, saya akan mendampingi proses ini. Kami ingin tim kembali fokus dan tumbuh bersama, dengan tanggung jawab yang dipikul bersama pula,” tuturnya lagi.