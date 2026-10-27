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Penulis: Banu Adikara
Rabu, 28 Oktober 2026 | 04.59 WIB

Tujuh Kali Tampil Penuh, Tim Geypens Ungkap Kunci Persiapanya Bersama Bali United Musim Ini

Bek Timnas Indonesia itu sempat dimainkan sebagai bek tengah saat menghadapi Persijap Jepara. Johnny Jansen melihat fleksibilitasnya sebagai modal, tetapi proses adaptasi masih menjadi tantangan. (Dok. Instagram @timgeypens_) - Image

Bek Timnas Indonesia itu sempat dimainkan sebagai bek tengah saat menghadapi Persijap Jepara. Johnny Jansen melihat fleksibilitasnya sebagai modal, tetapi proses adaptasi masih menjadi tantangan. (Dok. Instagram @timgeypens_)

JawaPos.com – Tim Geypens mulai menunjukkan peran penting bersama Bali United FC di BRI Super League 2026/27. 

Pemain yang bisa bermain sebagai bek maupun gelandang itu sudah mencatatkan tujuh penampilan sejak kompetisi bergulir. Menariknya, seluruh pertandingan tersebut dijalaninya selama 90 menit penuh.

Di balik konsistensinya di lapangan, pemain bernomor punggung 22 itu memiliki pengalaman berbeda ketika Bali United bermain di kandang dan tandang. Menurut Geypens, kehadiran suporter menjadi salah satu faktor yang paling terasa dalam dua situasi tersebut.

Bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, memberikan pengalaman tersendiri bagi pemain kelahiran Belanda yang kini berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) tersebut. Dukungan langsung dari para suporter tuan rumah membuat suasana pertandingan terasa berbeda dibandingkan ketika Serdadu Tridatu bermain di markas lawan.

Geypens mengakui, dukungan suporter Bali United di kandang cukup besar. Sebaliknya, saat bermain tandang, tim terkadang tidak mendapatkan dukungan serupa karena minimnya kehadiran pendukung yang datang dari Bali.

"Perbedaan terbesarnya karena suporter. Mereka sangat-sangat fanatik saat kami main di sini (kandang). Tapi, kadang-kadang sulit karena di sana (tandang) tidak ada orang-orang dari Bali datang," kata Geypens di Gianyar, Senin (26/10).

Pemain yang lahir pada 21 Juni 2005 itu juga menyampaikan terima kasih kepada para suporter yang selama ini menyempatkan diri datang ke stadion untuk mendukung Bali United. Ia berharap jumlah penonton yang hadir bisa semakin banyak pada pertandingan berikutnya.

Bagi Geypens, dukungan suporter bukan sekadar soal atmosfer di stadion. Kehadiran mereka juga menjadi tambahan motivasi bagi pemain untuk tampil maksimal sepanjang pertandingan. Karena itu, ia berharap dukungan tersebut tetap mengalir, termasuk ketika Bali United harus menjalani laga tandang.

Selain faktor suporter, Geypens menyoroti pentingnya persiapan di tengah jadwal kompetisi yang padat. Menjaga kondisi fisik menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan agar pemain tetap mampu mempertahankan performa dalam setiap pertandingan.

Editor: Banu Adikara
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