Ricky Nelson Ditunjuk jadi Pelatih Baru Persija Putri

JawaPos.com - Persija Putri menunjuk Ricky Nelson sebagai pelatih baru untuk mengarungi kompetisi Liga Putri Indonesia atau Indonesia Womens League (IWL) 2026/2027.

Keputusan ini diambil Persija Putri setelah mereka memutuskan untuk mengistirahatkan pelatih kepala sebelumnya, Muhamad Yusup Prasetiyo.

“Kami memberikan kepercayaan kepada Coach Ricky Nelson untuk memimpin Persija Putri. Harapannya, beliau bisa membangun suasana tim yang positif, menjaga profesionalisme, dan memberi ruang bagi setiap pemain untuk berkembang,” kata Manajer Persija Putri, Diky Soemarno, dalam keterangan resminya, Selasa.

Yusup terpaksa diganti pada awal kompetisi setelah dia tak mampu membawa Persija Putri mendapatkan kemenangan dalam dua laga pertama di Liga Putri Indonesia.

Macan Kemayoran membuka laga pertama dengan hasil imbang 1-1 melawan FC Bekasi City Putri, sebelum kemudian mengakhiri laga kedua dengan kekalahan 0-1 dari Persikad Putri.

Ricky Nelson bukanlah sosok asing bagi keluarga besar Persija. Dalam dua musim terakhir, yakni 2024/2025 dan 2025/2026, ia berperan sebagai asisten pelatih pada era kepelatihan Carlos Pena dan Mauricio Souza.

Pengalamannya bersama tim utama Persija menjadi salah satu bekal penting untuk menjalankan tanggung jawab barunya di tim putri. Selain memiliki pengalaman di tim utama, Ricky juga pernah terjun di pembinaan pemain setelah pada periode yang sama ia mengemban tugas sebagai Chief of Development Persija.

Di luar Persija, Ricky juga memiliki rekam jejak kepelatihan bersama sejumlah klub, di antaranya Persika Karawang, Persik Kendal, Sulut United, Persipura, dan terakhir Persis Solo. Pengalaman tersebut menjadi bekal tersendiri dalam menghadapi tantangan bersama Persija Putri, yang kini tengah berupaya menemukan kembali ritme terbaiknya di Liga Putri Indonesia.