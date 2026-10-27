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Penulis: Andika Rachmansyah
Rabu, 28 Oktober 2026 | 02.05 WIB

I.League Perjelas Aturan Penggunaan 3 Pemain Asing di League Cup 2026/2027

Caption foto: Direktur Kompetisi I.League, Asep Saputra. (Dok: Andika Rachmansyah/JawaPos.com) - Image

Caption foto: Direktur Kompetisi I.League, Asep Saputra. (Dok: Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Operator kompetisi Liga Indonesia, I.League, memperjelas regulasi penggunaan pemain asing dalam kompetisi League Cup 2026/2027 yang akan dimulai pada 3 November mendatang.

Setiap klub hanya diperbolehkan mendaftarkan tiga pemain asing untuk mengikuti turnamen tersebut, dengan kesempatan melakukan pergantian pada jendela transfer kedua.

League Cup merupakan turnamen pendamping yang digelar di sela-sela kompetisi Super League dan Championship. Sebanyak 38 klub ambil bagian dalam turnamen tersebut, terdiri atas 18 tim Super League dan 20 klub Championship.

Direktur Kompetisi I.League, Asep Saputra, menjelaskan bahwa pendaftaran pemain asing di League Cup akan dibagi ke dalam dua periode jendela transfer. Melalui mekanisme tersebut, klub dapat mengganti pemain asing yang telah didaftarkan pada periode pertama ketika jendela transfer kedua dibuka.

"Saya pikir ini juga sudah disampaikan kepada semua klub bahwa mekanisme untuk pendaftaran pemain asing itu memang ada dua window nanti," kata Asep saat ditemui wartawan termasuk JawaPos.com, Selasa (27/10).

Asep menegaskan, setiap klub Super League yang memiliki banyak pemain asing tetap harus menentukan tiga nama untuk didaftarkan pada periode pertama. Ketiga pemain tersebut yang nantinya dapat dimainkan sepanjang kompetisi hingga jendela transfer kedua dibuka.

"Jadi, berapa pun pemain asing yang dimiliki terutama tim Super League, ya, karena kan ada yang sampai 11 bahkan lebih atau di bawah itu, khusus untuk League Cup ini harus didaftarkan tiga pemain di window pertama," paparnya.

Jendela transfer pertama untuk pendaftaran pemain asing dibuka hingga 2 November 2026, atau sehari sebelum pertandingan pembuka League Cup digelar. Sementara itu, jendela transfer kedua dijadwalkan berlangsung pada 2–14 Januari 2027.

"Maka hanya tiga (pemain) itulah yang akan bisa dimainkan di sepanjang pertandingan, sampai nanti ada window kedua itu bisa diubah, dilakukan pergantian," jelas Asep.

Editor: Banu Adikara
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