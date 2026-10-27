Duel PSMS Medan Vs Persija Jadi Laga Pembuka! League Cup 2026/2027 Kick-off 3 November

Direktur Kompetisi I.League, Asep Saputra. (Dok: Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kompetisi League Cup 2026/2027 akan berlangsung pada 3 November mendatang. Duel klasik antara PSMS Medan versus Persija Jakarta menjadi laga pembuka dalam acara seremonial kick-off kompetisi tersebut.
Sebanyak 38 klub ambil bagian dalam turnamen tersebut, terdiri atas 18 tim Super League dan 20 klub Championship. Sesuai jadwal, kompetisi pendamping tersebut akan digelar serentak pada Selasa, 3 November 2026.
Direktur Kompetisi I.League, Asep Saputra, mengungkapkan bahwa seremoni pembukaan akan berlangsung di Medan. Meski tidak secara spesifik menyebut pertandingan yang akan menjadi laga pembuka, duel PSMS Medan kontra Persija Jakarta pada Zona Barat 1 Grup A dipastikan menjadi pilihan karena menjadi satu-satunya pertandingan yang digelar di kota tersebut.
Baca Juga: League Cup 2026/27 Jadi Peluang Emas Pemain, Irfan Jaya Ungkap Alasan Kompetisi Ini Menarik
“Sesuai jadwal, ya, di Medan hanya itu (PSMS Medan vs Persija). Pertandingan ini mungkin juga sifatnya karena jadwalnya di hari pertama ada beberapa pertandingan, tapi secara seremoninya kita akan gelar di Kota Medan di tanggal 3 November nanti. Insyaallah, mudah-mudahan semuanya lancar,” kata Asep saat ditemui wartawan termasuk JawaPos.com, Selasa (27/10).
Asep menilai pertandingan tersebut memiliki daya tarik tersendiri karena mempertemukan dua klub yang memiliki sejarah panjang di sepak bola Indonesia. Selain itu, laga PSMS melawan Persija juga mempertemukan wakil Championship dengan klub dari Super League.
“Saya pikir juga kita mengambil satu momen bagaimana tim dari Pegadaian Championship menjadi tuan rumah menghadapi tim dari BRI Super League. Saya pikir juga ada value tersendiri berkaitan dengan adanya harapan dari para pencinta sepak bola nasional untuk melihat persaingan tidak hanya di liga masing-masing,” tutur dia.
Persiapan League Cup Berjalan Sesuai Rencana
Menjelang kick-off, Asep memastikan persiapan kompetisi berjalan sesuai rencana. Sejumlah tahapan telah dilakukan, mulai dari pertemuan dengan klub peserta hingga pembahasan format dan mekanisme pertandingan.
“Bicara persiapan, tentu planning awal sebelum kompetisi kita sudah ada club meeting, sudah ada juga persiapan berkaitan dengan format dan juga bagaimana mekanisme dari semua tim yang terlibat,” ungkap Asep.
Dia menyebut persiapan League Cup 2026/2027 sejauh ini masih sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meski demikian, penyusunan jadwal menjadi salah satu tantangan karena kompetisi tersebut harus berjalan di tengah padatnya agenda Super League dan Championship.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022