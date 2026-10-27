Perkuat Tradisi Kompetisi Antarmedia, PSSI Pers Gelar Media Cup 2026

Konferensi pers Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 di Sekretariat PSSI Pers, GBK Arena, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Oktober 2026. / Dok: PSSI Pers
JawaPos.com - PSSI Pers kembali menggelar turnamen mini soccer antarmedia bertajuk Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 yang diikuti 16 tim dari berbagai media nasional. Memasuki edisi kelima sejak pertama kali digelar pada 2022, turnamen ini menjadi salah satu agenda rutin untuk mempererat hubungan sekaligus menjaga tradisi kompetisi di kalangan pekerja media.
Turnamen Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 dijadwalkan berlangsung di ASIOP Stadium, Jakarta Pusat, pada 3-5 November 2026. Ke-16 tim peserta akan bersaing untuk memperebutkan gelar juara dalam kompetisi yang mengedepankan persaingan sehat dan sportivitas tersebut.
SCTV kembali ambil bagian dengan status sebagai juara bertahan setelah berhasil meraih gelar juara dalam tiga edisi berturut-turut. Selain SCTV, peserta lainnya adalah SKOR Indonesia, CNN Indonesia, ANTV, TV One, RTV, TVRI, Detik, Trans7, Kompas TV, Tribun Network, Metro TV, Antara, iNews.id, BTV, dan Garuda TV.
Cendrawasih Karsa Dukung Keberlanjutan Media Cup
Cendrawasih Karsa menjadi sponsor utama dalam penyelenggaraan Media Cup 2026. Corporate Services Cendrawasih Karsa, Tigor Shalom Boboy, berharap dukungan terhadap turnamen tersebut dapat berlanjut pada edisi-edisi berikutnya.
"Acara ini kami harapkan akan terus berjalan, kontinuitasnya juga terjaga, dan mudah-mudahan ini bukan tahun pertama dan tahun terakhir kami untuk bisa mendukung," terang Tigor dalam konferensi pers yang berlangsung di Sekretariat PSSI Pers, GBK Arena, Jakarta, Selasa (27/10).
Tigor juga menekankan pentingnya menjaga kebersamaan di tengah persaingan antarmedia yang berlangsung selama turnamen. Menurut dia, kompetisi di lapangan tidak seharusnya menghilangkan semangat persaudaraan di antara para peserta. "Terlepas dari apa yang terjadi di lapangan nanti, kita sebagai satu keluarga media, persaingan hanya di dalam lapangan, sportivitas yang utama," lanjutnya.
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PSSI Sambut Positif Media Cup 2026
Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Muhammad, turut menyambut positif penyelenggaraan Cendrawasih Karsa Media Cup 2026. Dia menilai turnamen tersebut menjadi wadah bagi para pekerja media untuk menyalurkan hobi bermain sepak bola sekaligus berinteraksi dengan rekan seprofesi dari perusahaan berbeda.
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