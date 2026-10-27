Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Andika Rachmansyah
Rabu, 28 Oktober 2026 | 00.59 WIB

Perkuat Tradisi Kompetisi Antarmedia, PSSI Pers Gelar Media Cup 2026

Konferensi pers Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 di Sekretariat PSSI Pers, GBK Arena, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Oktober 2026. / Dok: PSSI Pers - Image

Konferensi pers Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 di Sekretariat PSSI Pers, GBK Arena, Jakarta Pusat, Selasa, 27 Oktober 2026. / Dok: PSSI Pers

JawaPos.com - PSSI Pers kembali menggelar turnamen mini soccer antarmedia bertajuk Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 yang diikuti 16 tim dari berbagai media nasional. Memasuki edisi kelima sejak pertama kali digelar pada 2022, turnamen ini menjadi salah satu agenda rutin untuk mempererat hubungan sekaligus menjaga tradisi kompetisi di kalangan pekerja media. 

Turnamen Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 dijadwalkan berlangsung di ASIOP Stadium, Jakarta Pusat, pada 3-5 November 2026. Ke-16 tim peserta akan bersaing untuk memperebutkan gelar juara dalam kompetisi yang mengedepankan persaingan sehat dan sportivitas tersebut.

SCTV kembali ambil bagian dengan status sebagai juara bertahan setelah berhasil meraih gelar juara dalam tiga edisi berturut-turut. Selain SCTV, peserta lainnya adalah SKOR Indonesia, CNN Indonesia, ANTV, TV One, RTV, TVRI, Detik, Trans7, Kompas TV, Tribun Network, Metro TV, Antara, iNews.id, BTV, dan Garuda TV.

Cendrawasih Karsa Dukung Keberlanjutan Media Cup

Cendrawasih Karsa menjadi sponsor utama dalam penyelenggaraan Media Cup 2026. Corporate Services Cendrawasih Karsa, Tigor Shalom Boboy, berharap dukungan terhadap turnamen tersebut dapat berlanjut pada edisi-edisi berikutnya.

"Acara ini kami harapkan akan terus berjalan, kontinuitasnya juga terjaga, dan mudah-mudahan ini bukan tahun pertama dan tahun terakhir kami untuk bisa mendukung," terang Tigor dalam konferensi pers yang berlangsung di Sekretariat PSSI Pers, GBK Arena, Jakarta, Selasa (27/10). 

Tigor juga menekankan pentingnya menjaga kebersamaan di tengah persaingan antarmedia yang berlangsung selama turnamen. Menurut dia, kompetisi di lapangan tidak seharusnya menghilangkan semangat persaudaraan di antara para peserta. "Terlepas dari apa yang terjadi di lapangan nanti, kita sebagai satu keluarga media, persaingan hanya di dalam lapangan, sportivitas yang utama," lanjutnya.

PSSI Sambut Positif Media Cup 2026

Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Muhammad, turut menyambut positif penyelenggaraan Cendrawasih Karsa Media Cup 2026. Dia menilai turnamen tersebut menjadi wadah bagi para pekerja media untuk menyalurkan hobi bermain sepak bola sekaligus berinteraksi dengan rekan seprofesi dari perusahaan berbeda.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Buntut Suporter Ricuh, Persita Didenda Rp 40 Juta dan Suporter Dilarang Away ke Kandang Persija - Image
Sepak Bola Indonesia

Buntut Suporter Ricuh, Persita Didenda Rp 40 Juta dan Suporter Dilarang Away ke Kandang Persija

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23.21 WIB

Budi Setiawan Apresiasi Dukungan PSSI dan Kemenpora untuk Futsal - Image
Sports

Budi Setiawan Apresiasi Dukungan PSSI dan Kemenpora untuk Futsal

Senin, 19 Oktober 2026 | 20.24 WIB

Erick Thohir Sambut Liga Putri Indonesia 2026, Berharap Lahir Talenta Timnas - Image
Sepak Bola Indonesia

Erick Thohir Sambut Liga Putri Indonesia 2026, Berharap Lahir Talenta Timnas

Senin, 19 Oktober 2026 | 16.29 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

4

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

5

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

6

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

7

KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang

8

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

9

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

10

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore