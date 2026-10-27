Kalah 1-2 dari Portugal, Timnas U-15 Indonesia Mengamuk dan Bantai Burundi 6-1

Ilustrasi sepak Bola. (Mohammad Ayudha/Antara)
JawaPos.com - Timnas U-15 Indonesia pesta gol saat mengalahkan Burundi 6-1 dalam lanjutan Grup G Piala Dunia dan Festival FIFA 2026 yang berlangsung di Hovsan Competition Complex, Pitch 4B, Azerbaijan, Senin (26/10).
Kemenangan ini menjadi respons positif Timnas U-15 Indonesia usai menelan kekalahan tipis 1-2 dari Portugal pada hari yang sama, demikian laman resmi FIFA.
Dalam turnamen ini, pertandingan menggunakan format delapan lawan delapan (8v8) dengan durasi dua babak, masing-masing 20 menit.
Tim asuhan Furqon Alkatiri itu tampil agresif sejak awal pertandingan dan mampu mendominasi jalannya laga.
Timnas U-15 Indonesia langsung membuka keunggulan ketika pertandingan baru berjalan dua menit. Muhammad Hariri mencetak gol pembuka melalui aksi individu menawan. Ia melakukan aksi memutar atau roulette sebelum menuntaskan peluang menjadi gol.
Garuda Muda kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-10. Kali ini, Rendra Maulana mencatatkan namanya di papan skor setelah menuntaskan umpan Lyonel Musaling dari sisi kiri serangan.
Keunggulan 2-0 bertahan hingga jeda babak. Memasuki babak kedua, Burundi berusaha meningkatkan intensitas serangan.
Tim asal Afrika tersebut beberapa kali mampu memasuki area pertahanan Indonesia, tetapi upaya mereka masih bisa digagalkan barisan belakang Garuda Muda.
Indonesia sempat memperoleh peluang untuk memperbesar keunggulan pada menit ke-26. Rendra Maulana hampir mencetak gol keduanya. Namun, sepakannya masih melebar di sisi kanan gawang Burundi.
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Jawa Pos
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