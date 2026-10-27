Marcos Vinicius Senang Beri Dua Assist Saat Arema FC Bungkam Dewa United

Marcos Vinicius saat laga kemenangan Arema FC lawan Dewa United. (Dok. Arema FC)
JawaPos.com - Marcos Vinicius senang dengan kontribusinya saat membawa Arema FC mengalahkan Dewa United. Laga tersebut berakhir dengan skor 4-0 yang dimainkan di Stadion Kanjuruhan, Minggu (25/10/2026).
Pada laga melawan Dewa United, Marcos Vinicius mencatatkan dua assist. Umpan gol tersebut diberikannya untuk gol Careca menit ke-50 dan gol Samuel Otusanya pada menit ke-65.
Bagi pemain Brasil tersebut, assistnya tidak lebih penting dari kemenangan Arema FC. Marcos Vinicius berharap Singo Edan tetap rendah hati dan terus meraih kemenangan.
"Kemenangan besar hasil dari kerja keras, kekompakan, dan dedikasi! Senang bisa berkontribusi dengan dua assist lagi, tapi yang paling penting adalah tiga poin! Tetap rendah hati, terus berjuang, dan selalu lapar akan kemenangan!," tulis Marcos Vinicius di Instagram, Selasa (26/10/2026).
Pemain 28 tahun tersebut berperan besar dalam serangan Arema FC. Secara statistik permainan yang dilansir I League, Vinicius menciptakan tiga kreasi peluang dan melepaskan tiga tendangan.
Tidak hanya membantu serangan, Vinicius punya kontribusi dalam bertahan. Dia tercatat melakukan dua tekel selama bermain 86 menit bermain.
Sejak didatangkan, Vinicius selalu memberikan umpan-umpan memanjakan. Kini, pemain nomor punggung 98 tersebut mengoleksi lima assist hingga pekan ketujuh.
Aksi dari Marcos Vinicius menjadi salah satu pemain yang dinantikan aksinya oleh Aremania. Patut ditunggu kontribusi apa yang bakal diberikannya saat laga melawan Bali United pada 31 Oktober nanti.
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