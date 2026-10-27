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Penulis: Andika Rachmansyah
Selasa, 27 Oktober 2026 | 20.46 WIB

Dapat Peran Baru dari Shin Tae-yong, Rizky Ridho Banyak Belajar dari Gelandang Eropa

Selebrasi gol kapten Persija Jakarta Rizky Ridho ke gawang Persik Kediri di Jakarta Internasional Stadium, Senin (26/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Selebrasi gol kapten Persija Jakarta Rizky Ridho ke gawang Persik Kediri di Jakarta Internasional Stadium, Senin (26/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemain Persija Jakarta Rizky Ridho menikmati peran baru yang diberikan pelatih Shin Tae-yong.

Meski posisi aslinya adalah bek tengah, Rizky Ridho kini kerap dipercaya tampil sebagai gelandang bertahan.

Rizky Ridho menjadi salah satu pemain yang merasakan eksperimen taktik Shin Tae-yong di Persija.

Pemain yang identik dengan posisi bek tengah tersebut mulai mendapat tugas baru di lini tengah Macan Kemayoran julukan Persija.

Pada awalnya, Shin Tae-yong kerap menerapkan skema tiga bek sejajar dengan mengandalkan Rizky Ridho, Denis Kolinger, dan Radovan Pankov.

Namun, pelatih asal Korea Selatan itu perlahan mengubah pendekatan dengan menggunakan empat pemain bertahan.

Perubahan skema tersebut turut memengaruhi posisi Rizky Ridho di dalam tim.

Denis Kolinger dan Radovan Pankov kini menjadi duet utama di jantung pertahanan Persija.

Sedangkan Rizky Ridho lebih sering memulai pertandingan dari bangku cadangan setelah kembali dari tugas bersama Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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