Prediksi Skor PSS Sleman Vs Borneo FC: Pesut Etam Curi Kemenangan di Maguwoharjo

JawaPos.com - PSS Sleman dijadwalkan menjamu Borneo FC di Stadion Maguwoharjo, Selasa (27/10) pukul 15.30 WIB.

Kedua kesebelasan sama-sama datang dengan modal kurang apik jika berkaca dari laga terakhir di Super League 2026/2027.

Super Elja julukan PSS Sleman menelan kekalahan 1-2 dari Persik Kediri pada laga pekan keenam. Sementara, Borneo FC juga kalah dari Java United dengan skor 1-2 pada laga pekan kelima.

Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo mengungkapkan catatan positif tersebut membuat tim asuhannya percaya diri menantang PSS Sleman.

“Ketika Anda menang, terutama dengan performa yang bagus, itu memberikan para pemain dorongan energi secara mental dan memberikan lebih banyak kepercayaan diri kepada semuanya,” kata Jeronimo, Selasa (27/10).

Meski datang dengan kepercayaan diri, Jeronimo menyebut lawatannya ke markas PSS Sleman menjadi tantangan tersendiri bagi Borneo FC.

Dia berharap pengalaman dan hasil positif di ACGL dapat membantu timnya menghadapi pertandingan tandang tersebut.

“Ini pertandingan tandang, jauh dari rumah, dan lawan juga memiliki kualitas. Kami tahu ini akan menjadi tantangan sulit, tetapi hasil di AFC memberi kami kepercayaan diri yang lebih tinggi untuk menghadapi semua tantangan sekarang dan di masa depan,” tegas Mauro Jeronimo.