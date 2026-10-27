Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Selasa, 27 Oktober 2026 | 18.35 WIB

Prediksi Skor PSS Sleman Vs Borneo FC: Pesut Etam Curi Kemenangan di Maguwoharjo

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra. (Rizal Hanafi/Antara) - Image

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra. (Rizal Hanafi/Antara)

JawaPos.com - PSS Sleman dijadwalkan menjamu Borneo FC di Stadion Maguwoharjo, Selasa (27/10) pukul 15.30 WIB.

Kedua kesebelasan sama-sama datang dengan modal kurang apik jika berkaca dari laga terakhir di Super League 2026/2027.

Super Elja julukan PSS Sleman menelan kekalahan 1-2 dari Persik Kediri pada laga pekan keenam. Sementara, Borneo FC juga kalah dari Java United dengan skor 1-2 pada laga pekan kelima.

Pelatih Borneo FC Mauro Jeronimo mengungkapkan catatan positif tersebut membuat tim asuhannya percaya diri menantang PSS Sleman

“Ketika Anda menang, terutama dengan performa yang bagus, itu memberikan para pemain dorongan energi secara mental dan memberikan lebih banyak kepercayaan diri kepada semuanya,” kata Jeronimo, Selasa (27/10).

Meski datang dengan kepercayaan diri, Jeronimo menyebut lawatannya ke markas PSS Sleman menjadi tantangan tersendiri bagi Borneo FC.

Dia berharap pengalaman dan hasil positif di ACGL dapat membantu timnya menghadapi pertandingan tandang tersebut.

“Ini pertandingan tandang, jauh dari rumah, dan lawan juga memiliki kualitas. Kami tahu ini akan menjadi tantangan sulit, tetapi hasil di AFC memberi kami kepercayaan diri yang lebih tinggi untuk menghadapi semua tantangan sekarang dan di masa depan,” tegas Mauro Jeronimo.

Di sisi lain, PSS Sleman telah mempersiapkan diri dengan baik menjelang menantang Borneo FC.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Frederic Injai Mulai Berlatih, PSS Sleman Sambut Sang Bintang - Image
Sepak Bola Indonesia

Frederic Injai Mulai Berlatih, PSS Sleman Sambut Sang Bintang

Selasa, 27 Oktober 2026 | 06.57 WIB

PSS Sleman Tak Mau Terpeleset Lagi, Borneo FC jadi Ujian Berikutnya di Stadion Maguwoharjo - Image
Sepak Bola Indonesia

PSS Sleman Tak Mau Terpeleset Lagi, Borneo FC jadi Ujian Berikutnya di Stadion Maguwoharjo

Selasa, 27 Oktober 2026 | 05.45 WIB

Borneo FC ke Perempat Final AFC Challenge League, Sejarah Baru Sepak Bola Indonesia! - Image
Sepak Bola Indonesia

Borneo FC ke Perempat Final AFC Challenge League, Sejarah Baru Sepak Bola Indonesia!

Jumat, 23 Oktober 2026 | 16.29 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

4

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

5

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

6

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

7

KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang

8

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

9

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

10

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore