Jadi Player of the Match, Andy Harjito Janjikan Persis Solo Bangkit di Laga Berikutnya

JawaPos.com - Persis Solo terhindar dari kekalahan saat menjamu RANS Nusantara FC pada pekan ketujuh Championship 2026/2027.

Gol Andy Harjito menjadi penentu setelah pemain tersebut masuk dari bangku cadangan dan berhasil memanfaatkan kesempatan yang diberikan pelatih.

Bermain di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (24/10) malam, Persis harus berjuang keras untuk mendapatkan hasil positif. Di tengah situasi yang tidak mudah, Andy muncul sebagai pembeda setelah dimainkan pada babak kedua.

Penyerang Persis Solo itu mulai merumput pada menit ke-72. Kehadirannya memberikan tambahan tenaga bagi Laskar Sambernyawa yang berusaha mengejar ketertinggalan. Hanya berselang sekitar 10 menit, Andy berhasil mencetak gol yang membuat Persis terhindar dari kekalahan di hadapan pendukung sendiri.

Gol tersebut menjadi momen penting bagi Andy. Masuk sebagai pemain pengganti, dia mampu menjawab kepercayaan pelatih dengan kontribusi nyata di lapangan. Penampilannya pun mendapat apresiasi setelah dinobatkan sebagai Player of the Match.

Meski berhasil menyelamatkan Persis dari kekalahan, Andy mengakui hasil pertandingan tersebut belum sesuai dengan harapan tim. Persis sebenarnya membidik kemenangan untuk mengamankan tiga poin di kandang sendiri.

"Untuk pertandingan malam ini walaupun hasilnya kurang maksimal tapi patut disyukuri," ujar Andy.

Pemain tersebut tidak menutupi kekecewaannya karena Persis gagal meraih kemenangan. Menurutnya, tambahan satu poin belum cukup memuaskan, terlebih pertandingan berlangsung di Stadion Manahan yang menjadi kandang Laskar Sambernyawa.