Jadi Player of the Match, Andy Harjito Janjikan Persis Solo Bangkit di Laga Berikutnya

Andy Harjito menyelamatkan Persis Solo dari kekalahan kontra RANS dan bertekad memburu tiga poin berikutnya. (I.League)
JawaPos.com - Persis Solo terhindar dari kekalahan saat menjamu RANS Nusantara FC pada pekan ketujuh Championship 2026/2027.
Gol Andy Harjito menjadi penentu setelah pemain tersebut masuk dari bangku cadangan dan berhasil memanfaatkan kesempatan yang diberikan pelatih.
Bermain di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (24/10) malam, Persis harus berjuang keras untuk mendapatkan hasil positif. Di tengah situasi yang tidak mudah, Andy muncul sebagai pembeda setelah dimainkan pada babak kedua.
Penyerang Persis Solo itu mulai merumput pada menit ke-72. Kehadirannya memberikan tambahan tenaga bagi Laskar Sambernyawa yang berusaha mengejar ketertinggalan. Hanya berselang sekitar 10 menit, Andy berhasil mencetak gol yang membuat Persis terhindar dari kekalahan di hadapan pendukung sendiri.
Gol tersebut menjadi momen penting bagi Andy. Masuk sebagai pemain pengganti, dia mampu menjawab kepercayaan pelatih dengan kontribusi nyata di lapangan. Penampilannya pun mendapat apresiasi setelah dinobatkan sebagai Player of the Match.
Meski berhasil menyelamatkan Persis dari kekalahan, Andy mengakui hasil pertandingan tersebut belum sesuai dengan harapan tim. Persis sebenarnya membidik kemenangan untuk mengamankan tiga poin di kandang sendiri.
"Untuk pertandingan malam ini walaupun hasilnya kurang maksimal tapi patut disyukuri," ujar Andy.
Pemain tersebut tidak menutupi kekecewaannya karena Persis gagal meraih kemenangan. Menurutnya, tambahan satu poin belum cukup memuaskan, terlebih pertandingan berlangsung di Stadion Manahan yang menjadi kandang Laskar Sambernyawa.
Kendati demikian, Andy tetap bersyukur bisa mencatatkan namanya di papan skor. Gol itu setidaknya membantu Persis menghindari hasil yang lebih buruk sekaligus memberikan tambahan poin dalam persaingan Pegadaian Championship musim ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022