Soroti Kondisi Lapangan JIS Setelah Persija Susah Payah Bungkam Persik, Shin Tae-yong: Sangat Buruk!

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi kepada anak asuhnya setelah berhasil menang comeback 2-1 atas Persik Kediri pada laga pekan ketujuh Super League 2026/2027.

Namun, di sisi lain, pelatih berpaspor Korea Selatan itu menyoroti buruknya kondisi lapangan Jakarta International Stadium (JIS).

Persija harus bekerja keras untuk menumbangkan Persik di JIS pada Senin (26/10) malam WIB. Tim berjuluk Macan Kemayoran itu bahkan tertinggal lebih dulu lewat gol cepat Imanol Garcia pada menit ke-10.

Persija baru mampu bangkit pada babak kedua untuk membalikkan keadaan. Macan Kemayoran hanya membutuhkan waktu tiga menit untuk berbalik unggul 2-1 melalui gol Denis Kolinger pada menit ke-64 dan Rizky Ridho pada menit ke-66.

Shin Tae-yong mengakui bahwa kerja keras para pemain menjadi faktor utama di balik kemenangan tersebut. Ia menilai seluruh pemain Persija terus berjuang hingga akhir pertandingan demi mengamankan tiga poin di kandang sendiri.

“Pertama-tama, saya rasa faktor utama kemenangan kami adalah para pemain yang tidak menyerah hingga pertandingan berakhir dan terus berjuang memberikan yang terbaik,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai laga kontra Persik, dikutip Selasa (27/10).

Di balik apresiasi tersebut, Shin Tae-yong juga melontarkan kritik tajam terhadap kondisi lapangan JIS yang dinilainya sangat buruk. Mantan pelatih Korea Selatan itu menilai kondisi lapangan seperti itu tidak layak untuk menggelar pertandingan sepak bola dan meminta klub memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.

“Seperti yang bisa dilihat semua orang yang hadir menyaksikan pertandingan, kondisi lapangan sangat buruk,” ungkapnya.