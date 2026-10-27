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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 27 Oktober 2026 | 15.04 WIB

Prediksi Skor PSS Sleman vs Borneo FC: Super Elja Siap Hentikan Langkah Pesut Etam

Skuad PSS Sleman siap menghadapi Borneo FC dalam lanjutan Super League 2026/2027. (I.League) - Image

Skuad PSS Sleman siap menghadapi Borneo FC dalam lanjutan Super League 2026/2027. (I.League)

JawaPos.com - PSS Sleman akan menghadapi Borneo FC Samarinda pada pekan ketujuh Super League 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Selasa (27/10/2026) pukul 15.30 WIB ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk meraih hasil positif dengan modal dan situasi yang berbeda.

PSS Sleman membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen setelah melewati sejumlah hasil kurang memuaskan. Sementara itu, Borneo FC datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan pencapaian bersejarah di kompetisi Asia.

Bagi PSS Sleman, pertandingan ini bukan sekadar kesempatan untuk mengamankan tiga poin di kandang. Super Elja juga perlu menunjukkan perkembangan permainan setelah menelan kekalahan 1-2 dari Persik Kediri pada pekan sebelumnya.

Hasil tersebut membuat PSS harus kembali mengevaluasi performa tim, terutama ketika menghadapi tekanan lawan. Meski mampu menciptakan sejumlah peluang, persoalan di lini pertahanan menjadi salah satu pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan.

Kesalahan individu yang berujung peluang bagi lawan berpotensi menjadi masalah besar ketika menghadapi Borneo FC. Tim asal Samarinda itu memiliki pemain-pemain yang bisa memanfaatkan celah pertahanan untuk menciptakan peluang berbahaya.

Pelatih PSS Sleman, Pieter Huistra, tentu perlu memastikan para pemainnya tampil lebih disiplin sepanjang pertandingan. Konsistensi juga menjadi faktor penting karena penurunan performa pada babak kedua sebelumnya ikut memengaruhi hasil akhir.

Selain memperbaiki organisasi pertahanan, PSS perlu memaksimalkan peluang yang didapatkan. Bermain di hadapan pendukung sendiri seharusnya menjadi tambahan motivasi bagi Super Elja untuk tampil lebih agresif dan berani mengambil inisiatif serangan.

Saat ini, PSS Sleman masih berada di papan bawah klasemen sementara. Dari enam pertandingan yang telah dijalani, mereka baru mengumpulkan empat poin hasil satu kemenangan, satu hasil imbang, dan empat kekalahan.

Editor: Edi Yulianto
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