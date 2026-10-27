Persaingan Ketat di Grup B Pegadaian Championship 2026/27, Deltras FC Masih Memimpin

JawaPos.com - Persaingan papan atas Grup B Pegadaian Championship 2026/27 semakin ketat setelah memasuki pekan ketujuh.

Deltras FC masih memimpin klasemen sementara, tetapi posisi mereka belum sepenuhnya aman karena empat tim pesaing terus membayangi dengan selisih poin yang tipis.

The Lobster saat ini mengoleksi 15 poin dari tujuh pertandingan, hanya unggul satu poin dari Kendal Tornado FC yang menempati peringkat kedua dengan raihan 14 poin.

Kendal Tornado FC juga belum bisa bernapas lega karena RANS Nusantara FC memiliki jumlah poin yang sama.

RANS harus puas berada di urutan ketiga karena kalah dalam produktivitas gol.

Sementara itu, Persela Lamongan dan Barito Putera sama-sama mengumpulkan 13 poin.

Kedua tim menempati peringkat keempat dan kelima, sekaligus menjaga peluang untuk bersaing memperebutkan posisi teratas.

Ketatnya persaingan tersebut tidak membuat pelatih Deltras FC, Leonard Tupamahu, terkejut.