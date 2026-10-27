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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 27 Oktober 2026 | 12.37 WIB

Jadi Pahlawan Semen Padang, Stefano Lilipaly Minta Kabau Sirah Tak Kehilangan Poin Lagi

Pemain Semen Padang Stefano Lilipaly. (Dok. Timnas Indonesia) - Image

Pemain Semen Padang Stefano Lilipaly. (Dok. Timnas Indonesia)

JawaPos.com - Stefano Lilipaly menjadi sosok penting di balik kemenangan Semen Padang FC atas Persiku Kudus pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27.

Masuk sebagai pemain pengganti, Lilipaly langsung memberikan dampak dengan mencetak gol penentu yang membawa Kabau Sirah menang 2-1.

Penampilan Lilipaly juga mendapat apresiasi dengan penghargaan Player of the Match.

Meski menjadi penentu kemenangan, Lilipaly menegaskan bahwa hasil akhir dan tambahan tiga poin jauh lebih penting daripada pencapaian individu.

Dia bersyukur Semen Padang mampu melewati pertandingan yang tidak mudah tersebut.

"Buat kita malam ini, tiga poin yang paling penting. Kemenangan tidak mudah, karena lawan juga main bagus. Tapi yang penting kita tadi bawa tiga poin," ujar Lilipaly.

Pemain berpengalaman tersebut juga menjelaskan instruksi yang diberikan Stefano Cugurra ketika dirinya masuk pada babak kedua.

Dia diminta membantu tim mencetak gol dan memastikan kemenangan.

"Instruksi, kita harus cetak gol, kita harus menang di sini. Itu instruksi dari pelatih," ungkap Stefano Lilipaly.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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