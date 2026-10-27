Kemenangan Persiraja atas PSGC, Pelatih: Seperti Mendapatkan Air di Gurun

Pelatih Persiraja Banda Aceh M Ridwan (tengah). (MO Persiraja/Antara)
JawaPos.com - Persiraja Banda Aceh mendapatkan suntikan motivasi setelah mengalahkan PSGC Ciamis dengan skor 2-1 pada pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27.
Pelatih Muhammad Ridwan menilai kemenangan tersebut sangat berarti bagi Laskar Rencong yang sedang berusaha bangkit dari hasil kurang memuaskan pada awal musim.
Persiraja meraih kemenangan kandang perdana musim ini saat menjamu PSGC di Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh, Sabtu (24/10) malam.
Dua gol Martin Chaves dan Ilham Udin Armaiyn memastikan tuan rumah mengamankan tiga poin di hadapan pendukungnya.
Martin Chaves membuka keunggulan Persiraja pada menit ke-46, sebelum Ilham Udin Armaiyn menggandakan skor lima menit kemudian.
PSGC sempat memperkecil ketertinggalan melalui Ezechiel Ndouassel pada menit ke-60. Namun, Persiraja mampu mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir.
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Tambahan tiga poin membuat Persiraja kini mengoleksi enam poin dari tujuh pertandingan.
Meski belum mampu memperbaiki posisi secara signifikan, hasil tersebut menjadi modal penting bagi tim asal Banda Aceh itu untuk menatap laga berikutnya.
Ridwan menyadari kemenangan atas PSGC mungkin dianggap biasa oleh sebagian pihak.
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Jawa Pos
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