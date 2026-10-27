Catatkan Tiga Clean Sheet Beruntun, Barito Putera Masih Punya PR Jelang Lawan Persis Solo

Barito Putera menikmati tren positif pada lanjutan Pegadaian Championship 2026/27. (Dok. Barito)
JawaPos.com - PS Barito Putera sedang menikmati tren positif di Pegadaian Championship 2026/27.
Laskar Antasari berhasil meraih tiga kemenangan beruntun tanpa kebobolan.
Meski demikian, pelatih Djadjang Nurdjaman masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum menghadapi Persis Solo.
Barito Putera dijadwalkan menjamu Persis Solo di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Jumat (30/10).
Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi tim tuan rumah untuk melanjutkan tren positif sekaligus memperbaiki aspek permainan yang dinilai belum maksimal.
Dalam tiga pertandingan terakhir, Barito Putera berhasil mengalahkan Persiba Balikpapan dengan skor 2-0, De Red FC 2-0, dan PSBS Biak 3-0. Selain mengamankan sembilan poin, tim berjuluk Laskar Antasari itu juga menunjukkan perkembangan dalam menjaga pertahanan.
Namun, Djadjang Nurdjaman menilai masih ada aspek penyerangan yang perlu diperbaiki.
Pelatih yang akrab disapa Djanur tersebut ingin anak asuhnya lebih produktif melalui skema permainan terbuka atau open play.
Evaluasi itu muncul setelah Barito Putera mencetak tiga gol saat menghadapi PSBS Biak, yang seluruhnya berasal dari situasi bola mati.
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