Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 27 Oktober 2026 | 07.59 WIB

Persipura Jayapura Makin Percaya Diri, Ricardo Lima Ingin Bawa Mutiara Hitam Promosi

Persipura Jayapura menempati papan atas klasemen sementara Pegadaian Championship 2026/27. (Dok. iLeague) - Image

Persipura Jayapura menempati papan atas klasemen sementara Pegadaian Championship 2026/27. (Dok. iLeague)

JawaPos.com - Persipura Jayapura mulai menunjukkan perkembangan positif dalam persaingan Pegadaian Championship 2026/27.

Dua kemenangan besar secara beruntun membuat kepercayaan diri skuad Mutiara Hitam meningkat.

Termasuk bek asing Ricardo Lima yang optimistis dengan peluang timnya promosi ke BRI Super League musim depan.

Persipura baru saja mencatatkan kemenangan meyakinkan atas Persiba Balikpapan dan PSBS Biak.

Dalam dua pertandingan tersebut, tim asuhan Regi Aditya tampil produktif dengan masing-masing mencetak lima dan enam gol.

Persipura kini menempati peringkat keenam klasemen sementara Grup B dengan koleksi 10 poin.

Mereka juga sudah mencetak 18 gol dan kebobolan 10 kali sepanjang kompetisi musim ini.

Ricardo Lima turut berkontribusi dalam kemenangan terbaru Persipura.

Bek asal Brasil tersebut berhasil mencatatkan namanya di papan skor ketika menghadapi Persiba Balikpapan di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jumat (23/10).

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persipura Tetap Bidik Promosi, Baru Raih Satu Poin di Championship - Image
Sepak Bola Indonesia

Persipura Tetap Bidik Promosi, Baru Raih Satu Poin di Championship

Kamis, 24 September 2026 | 01.05 WIB

PSMS Medan Jadi Raja Kartu Merah di Pegadaian Championship, Eko Purdjianto Tak Khawatir - Image
Sepak Bola Indonesia

PSMS Medan Jadi Raja Kartu Merah di Pegadaian Championship, Eko Purdjianto Tak Khawatir

Selasa, 27 Oktober 2026 | 07.48 WIB

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga - Image
Sepak Bola Indonesia

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

Senin, 26 Oktober 2026 | 07.08 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

3

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

4

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

5

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

6

Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907

7

KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang

8

Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga

9

Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!

10

Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore