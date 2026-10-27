Persipura Jayapura Makin Percaya Diri, Ricardo Lima Ingin Bawa Mutiara Hitam Promosi

JawaPos.com - Persipura Jayapura mulai menunjukkan perkembangan positif dalam persaingan Pegadaian Championship 2026/27.

Dua kemenangan besar secara beruntun membuat kepercayaan diri skuad Mutiara Hitam meningkat.

Termasuk bek asing Ricardo Lima yang optimistis dengan peluang timnya promosi ke BRI Super League musim depan.

Persipura baru saja mencatatkan kemenangan meyakinkan atas Persiba Balikpapan dan PSBS Biak.

Dalam dua pertandingan tersebut, tim asuhan Regi Aditya tampil produktif dengan masing-masing mencetak lima dan enam gol.

Persipura kini menempati peringkat keenam klasemen sementara Grup B dengan koleksi 10 poin.

Mereka juga sudah mencetak 18 gol dan kebobolan 10 kali sepanjang kompetisi musim ini.

Ricardo Lima turut berkontribusi dalam kemenangan terbaru Persipura.