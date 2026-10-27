PSMS Medan Jadi Raja Kartu Merah di Pegadaian Championship, Eko Purdjianto Tak Khawatir

JawaPos.com - PSMS Medan menjadi tim dengan jumlah kartu merah terbanyak hingga pekan ketujuh Pegadaian Championship 2026/27.

Ayam Kinantan tercatat sudah mengoleksi empat kartu merah sejak kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia musim ini bergulir.

Kartu merah terbaru diterima penyerang asing PSMS Medan Javier Siverio Toro saat menghadapi PSIS Semarang di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, Minggu (25/10) malam.

Meski harus kehilangan pemain, PSMS tetap berhasil mengamankan kemenangan dengan skor 2-1.

Sebelum Siverio, tiga pemain PSMS lainnya juga sudah lebih dulu diusir dari lapangan.

Mereka adalah Rizdjar Nurviat Subagja saat menghadapi PSPS Pekanbaru, Asyraq Gufran Rachmadhan ketika melawan Adhyaksa FC Bekasi, serta Rudi N Rajak dalam pertandingan kontra Sumsel United yang berakhir imbang 2-2.

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Banyaknya kartu merah tentu menjadi pekerjaan rumah bagi PSMS.

Kehilangan pemain akibat hukuman tersebut bisa memengaruhi komposisi tim, terlebih ketika jadwal pertandingan sedang padat.