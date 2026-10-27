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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 27 Oktober 2026 | 07.29 WIB

Wonderkid Garudayaksa FC Azizu Milanesta Catatkan Debut di Usia 17 Tahun

Persib Bandung vs Garudayaksa pada pertandingan super league di Stadion Gelora Pakansari, Kabupaten Bogor, Minggu (25/10). (Taofik Ahmad Hidayat/Radar Bandung) - Image

Persib Bandung vs Garudayaksa pada pertandingan super league di Stadion Gelora Pakansari, Kabupaten Bogor, Minggu (25/10). (Taofik Ahmad Hidayat/Radar Bandung)

JawaPos.com - Wonderkid Garudayaksa FC Azizu Milanesta, mencatatkan momen penting dalam perjalanan karier profesional.

Pemain berusia 17 tahun tersebut mendapat kesempatan tampil sebagai starter untuk pertama kali saat menghadapi Persib Bandung pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27, Minggu (25/10) malam.

Kepercayaan tersebut menjadi pengalaman berharga bagi Azizu yang masih berusia belia.

Kesempatan bermain sejak menit awal di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia menjadi salah satu pencapaian yang selama ini diimpikannya.

Azizu pun mengungkapkan rasa syukur melalui unggahan di akun media sosial pribadinya setelah pertandingan.

Pemain yang memperkuat Timnas Indonesia U-17 itu menganggap kesempatan tersebut sebagai langkah awal untuk mewujudkan cita-citanya sebagai pesepak bola profesional.

"Dulu hanya mimpi seorang anak kecil, hari ini perlahan menjadi kenyataan," tulis Azizu Milanesta dalam takarir unggahannya.

"Mendapat kepercayaan untuk menjalani debut sebagai starter di Liga 1 adalah momen yang akan selalu saya syukuri," lanjut pemain yang biasa beroperasi di sektor sayap kiri tersebut.

Sayangnya, momen spesial itu belum berakhir dengan hasil yang diharapkan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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