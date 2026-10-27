Garudayaksa FC Kalah Dramatis, Ryo Matsumura Minta Tim Segera Bangkit

Ryo Matsumura mengajak tim segera bangkit usai kalah dramatis dari Persib Bandung. (Istimewa)
JawaPos.com - Garudayaksa FC harus menerima kenyataan pahit setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027.
Kekalahan di Stadion Pakansari, Cibinong, Minggu (25/10) malam, terasa menyakitkan bagi tuan rumah karena gol penentu kemenangan lawan tercipta pada masa injury time.
Pemain Garudayaksa FC, Ryo Matsumura tidak menutupi kekecewaan atas hasil pertandingan tersebut.
Meski sempat menyamakan kedudukan, Garudayaksa akhirnya gagal mengamankan poin di hadapan pendukung sendiri.
Hasil tersebut membuat para pemain Garudayaksa harus menelan kekecewaan.
Meski demikian, Ryo menegaskan bahwa timnya tidak boleh larut dalam hasil buruk dan harus segera kembali bekerja keras untuk memperbaiki penampilan.
"Ya, tentunya ini adalah hasil yang mengecewakan bagi kami, tapi kami harus tetap tegar dan tidak boleh menyerah untuk tim kami. Walaupun begitu, kami harus tetap berlatih lagi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Kami harus berjuang lagi dan bekerja keras lagi," ujar Ryo seusai pertandingan.
Pemain asal Jepang itu juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pendukung Garudayaksa FC.
Dia mengakui bahwa hasil melawan Persib bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh tim.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong
4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi
5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami
Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah
Dari Proyek Televisi ke Liga Champions, Kisah Mirwan Suwarso dan Como 1907
KDM Dikabarkan Bakal Masuk PSI dan Duet dengan Gibran pada Pilpres 2029 Mendatang
Manajer Persipura Pasang Target Tinggi, Enam Poin Jadi Harga Mati di Dua Laga
Prediksi Skor Sevilla vs Osasuna: Los Rojillos Bidik Poin, Rekor Arrasate Jadi Ancaman!
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM Makassar: Juku Eja Paksa Berbagi Poin!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022