Garudayaksa FC Kalah Dramatis, Ryo Matsumura Minta Tim Segera Bangkit

JawaPos.com - Garudayaksa FC harus menerima kenyataan pahit setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027.

Kekalahan di Stadion Pakansari, Cibinong, Minggu (25/10) malam, terasa menyakitkan bagi tuan rumah karena gol penentu kemenangan lawan tercipta pada masa injury time.

Pemain Garudayaksa FC, Ryo Matsumura tidak menutupi kekecewaan atas hasil pertandingan tersebut.

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Meski sempat menyamakan kedudukan, Garudayaksa akhirnya gagal mengamankan poin di hadapan pendukung sendiri.

Hasil tersebut membuat para pemain Garudayaksa harus menelan kekecewaan.

Meski demikian, Ryo menegaskan bahwa timnya tidak boleh larut dalam hasil buruk dan harus segera kembali bekerja keras untuk memperbaiki penampilan.

"Ya, tentunya ini adalah hasil yang mengecewakan bagi kami, tapi kami harus tetap tegar dan tidak boleh menyerah untuk tim kami. Walaupun begitu, kami harus tetap berlatih lagi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Kami harus berjuang lagi dan bekerja keras lagi," ujar Ryo seusai pertandingan.

Pemain asal Jepang itu juga menyampaikan permohonan maaf kepada para pendukung Garudayaksa FC.