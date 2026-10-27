Garudayaksa FC Terpuruk, Milos Joksic Serahkan Nasib kepada Manajemen Klub

Pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic tercancam pemecatan. (Garudayaksa)
JawaPos.com - Masa depan Milos Joksic sebagai pelatih Garudayaksa FC mulai menjadi sorotan setelah timnya kembali menelan kekalahan di BRI Super League 2026/2027.
Pelatih asal Serbia itu mengaku menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada manajemen klub di tengah tekanan akibat hasil buruk pada awal musim.
Hingga tujuh pertandingan, Garudayaksa FC baru mengumpulkan lima poin dari satu kemenangan, dua hasil imbang, dan empat kekalahan.
Catatan tersebut menempatkan mereka di peringkat ke-14 klasemen sementara BRI Super League 2026/2027.
Situasi ini membuat posisi Joksic mulai dipertanyakan.
Meski demikian, pelatih berusia tersebut mengaku belum menerima ultimatum resmi dari manajemen terkait kemungkinan pemecatan.
Joksic memilih menghormati keputusan klub dan menjalankan tugas serta membangun tim.
Dia menyadari hasil pertandingan menjadi pertimbangan penting bagi manajemen dalam mengevaluasi kinerja pelatih.
Menurut Joksic, keputusan mengenai masa depannya bukan berada di tangannya, melainkan menjadi kewenangan penuh para petinggi klub.
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Jawa Pos
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