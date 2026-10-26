Ketua Viking Persib Tobias Ginanjar Takziah ke Rumah Bobotoh yang Meninggal di Bogor

JawaPos.com – Kabar meninggalnya ARK, Bobotoh Persib Bandung yang berusia 16 tahun asal Bogor, menyisakan duka bagi keluarga dan komunitas suporter.

Ketua Umum Viking Persib Club Tobias Ginanjar turut menghadiri prosesi pemakaman di Desa Sukamantri, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor.

Peristiwa meninggalnya ARK terjadi setelah pertandingan Persib melawan Garudayaksa FC di Stadion Pakansari, Cibinong Minggu (25/10).

"Turut berbelasungkawa atas wafatnya seorang bobotoh yang menjadi korban dugaan kekerasan sampai meninggal dunia, semoga almarhum husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. untuk Bobotoh tetap menahan diri, mari percayakan proses hukum yang sedang berjalan kepada pihak yang berwenang," tulis dia di akun instagram @tobiasginanjar.

ARK ditemukan meninggal dunia di Jalan Raya Jakarta-Bogor KM 50, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, setelah pertandingan Persib vs Garudayaksa FC di Stadion Pakansari.

Sejumlah perwakilan komunitas suporter Persib Bandung juga telah mendatangi keluarga korban untuk menunjukkan kepedulian.

Mereka berasal dari Viking Bogor, kelompok Bobotoh Jabodetabek, serta perwakilan panitia pelaksana Persib.

Kehadiran mereka menjadi bentuk dukungan bagi keluarga yang tengah berduka.