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Andika Rachmansyah
Selasa, 27 Oktober 2026 | 06.38 WIB

Bobotoh Meninggal usai Laga Garudayaksa vs Persib, Erick Thohir Minta Polisi Usut Tuntas

Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. (Istimewa)&nbsp; - Image

Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir. (Istimewa)&nbsp;

JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sekaligus Ketum PSSI Erick Thohir minta kepolisian mengusut tuntas kasus meninggalnya seorang Bobotoh usai menyaksikan laga Garudayaksa FC vs Persib Bandung. 

Bobotoh yang meninggal diketahui berinisial ARK, 16, dari Ciapus, Bogor. ARK ditemukan tergeletak tanpa nyawa di pinggir Jalan Raya Jakarta-Bogor.

Erick mengatakan telah meminta pihak kepolisian menindaklanjuti kasus tersebut dan mengungkap motif di balik kejadian itu.

Dia juga mengingatkan publik agar menunggu hasil penyelidikan resmi sebelum menarik kesimpulan mengenai penyebab insiden.

"Ya saya bilang, Pak, tolong tindak lanjuti pasti seperti apa. Apakah ini kriminal murni, atau tentu persaingan, ya, karena ketidaksukaan atas suporter? Nanti kita lihat hasil keputusannya," kata Erick di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (26/10).

Erick juga menyampaikan telah menghubungi Kapolres Bogor AKBP Arfan Zulkan untuk meminta perkembangan penanganan kasus.

Berdasar laporan yang diterimanya, kepolisian telah menangkap lima orang yang diduga terlibat dalam penyerangan.

"Alhamdulillah, pihak kepolisian sudah mengumumkan ada lima yang ditangkap atas penyerangan, dan tadi saya telepon Pak Kapolres langsung, ya Pak Arfan," tutur Erick.

Kasus tersebut kembali memunculkan pembahasan mengenai sanksi terhadap klub yang suporternya terlibat dalam kericuhan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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