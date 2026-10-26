Menang Lawan Dewa United, Betinho Sebut Spirit Arema FC Sebagai Tim Pantang Menyerah

JawaPos.com – Gelandang Betinho menegaskan Arema FC tidak pernah menyerah setelah mengalahkan Dewa United di pekan ketujuh Super League. Laga tersebut berakhir dengan skor 4-0 yang dimainkan di Stadion Kanjuruhan, Minggu (25/10).

Kerja keras menjadi kunci Arema FC bisa mengalahkan Dewa United. Selain itu, semangat pantang menyerah ditunjukkan para pemain karena sebelumnya Singo Edan tidak pernah menang dalam lima laga terakhir.

"Kemenangan yang kami perjuangkan dengan kerja keras dan dedikasi. Kami melewati pertandingan-pertandingan sulit dan kekalahan yang menyakitkan, tetapi kami tidak pernah menyerah dan selalu saling mendukung," tulis Betinho di Instagram, Senin (26/10).

Gelandang asal Brasil tersebut merasa bangga bisa terus berjuang bersama para pemain Arema FC. Betinho menginginkan semangat tersebut tetap dipertahankan di laga-laga berikutnya.