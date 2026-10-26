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Antonius Oskarianto Adur
Selasa, 27 Oktober 2026 | 06.02 WIB

Menang Lawan Dewa United, Betinho Sebut Spirit Arema FC Sebagai Tim Pantang Menyerah

Gelandang Betinho saat laga Arema FC lawan Dewa United. (Dok. Betinho) - Image

Gelandang Betinho saat laga Arema FC lawan Dewa United. (Dok. Betinho)

JawaPos.com – Gelandang Betinho menegaskan Arema FC tidak pernah menyerah setelah mengalahkan Dewa United di pekan ketujuh Super League. Laga tersebut berakhir dengan skor 4-0 yang dimainkan di Stadion Kanjuruhan, Minggu (25/10).

Kerja keras menjadi kunci Arema FC bisa mengalahkan Dewa United. Selain itu, semangat pantang menyerah ditunjukkan para pemain karena sebelumnya Singo Edan tidak pernah menang dalam lima laga terakhir.

"Kemenangan yang kami perjuangkan dengan kerja keras dan dedikasi. Kami melewati pertandingan-pertandingan sulit dan kekalahan yang menyakitkan, tetapi kami tidak pernah menyerah dan selalu saling mendukung," tulis Betinho di Instagram, Senin (26/10).

Gelandang asal Brasil tersebut merasa bangga bisa terus berjuang bersama para pemain Arema FC. Betinho menginginkan semangat tersebut tetap dipertahankan di laga-laga berikutnya.

"Saya bangga bisa berjuang bersama kalian semua. Ayo, Arema! Perjalanan kita masih panjang. Salam Satu Jiwa!" tutup Betinho.

Editor: Diar Candra
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