Bali United Tantang Persita, Teppei Yachida Incar Tiga Poin Tandang Pertama Musim Ini

JawaPos.com - Bali United membidik kemenangan tandang pertama pada BRI Super League 2026/2027 saat menghadapi Persita Tangerang pada pekan ketujuh.

Gelandang Serdadu Tridatu, Teppei Yachida, bertekad membawa timnya meraih hasil maksimal meski harus menghadapi lawan yang sedang dalam tren positif.

Pertandingan melawan Persita menjadi tantangan tersendiri bagi Bali United. Selain berstatus sebagai tim tamu, skuad asuhan Serdadu Tridatu juga memiliki waktu persiapan yang relatif singkat setelah menjalani pertandingan kandang pada pertengahan pekan.

Bali United baru saja meraih kemenangan besar saat menjamu Garudayaksa FC pada Rabu (21/10). Dalam pertandingan tersebut, Serdadu Tridatu tampil meyakinkan dengan mencetak lima gol tanpa balas.

Hasil positif itu tentu menjadi modal penting bagi Bali United untuk menghadapi Persita. Namun, Yachida menyadari bahwa pertandingan tandang kali ini tidak akan berjalan mudah.

Persita datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah berhasil mengalahkan Persija Jakarta. Selain itu, tim berjuluk Pendekar Cisadane tersebut juga memiliki waktu pemulihan yang lebih panjang.

Kondisi itu tidak terlepas dari penundaan pertandingan Persita melawan Borneo FC Samarinda pada pekan sebelumnya. Laga tersebut ditunda karena Borneo FC harus menjalani pertandingan di kompetisi Asia.

Yachida menilai Persita merupakan lawan yang tangguh. Karena itu, Bali United perlu mempersiapkan diri dengan baik agar bisa mengatasi tantangan di kandang lawan.