Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Selasa, 27 Oktober 2026 | 04.29 WIB

Comeback atas Persik, Persija Kokoh di Puncak Klasemen Super League 2026/2027

Selebrasi gol kapten Persija Jakarta Rizky Ridho ke gawang Persik Kediri pada pertandingan super league di Jakarta Internasional Stadium, Senin (26/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Selebrasi gol kapten Persija Jakarta Rizky Ridho ke gawang Persik Kediri pada pertandingan super league di Jakarta Internasional Stadium, Senin (26/10). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Persija Jakarta berhasil comeback atas Persik Kediri dengan skor tipis 2-1 pada laga pekan ketujuh Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10) malam WIB. 

Persija Kokoh di Puncak Klasemen Sementara Super League 2026/2027

Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Persija.

Selain sukses mempertahankan laju positifnya, kemenangan ini juga membuat mereka semakin kokoh di puncak klasemen sementara Super League 2026/2027. 

Berkat tambahan tiga poin dari Persik, Persija kini memimpin dengan koleksi 18 poin.

Tim polesan Shin Tae-yong itu memperlebar jarak dari pesaing terdekatnya, Dewa United yang mengemas 14 poin. 

Persija Sempat Tertinggal dari Persik di Babak Pertama

Kedua kesebelasan tampil menekan sejak menit awal dan saling jual beli serangan.

Sampai akhirnya, Persik berhasil membuka keran golnya pada menit ke-10 melalui tandukan Imanol Garcia usai memanfaatkan umpan Ernesto Garcia dari sepak pojok.

Skuad Macan Putih -julukan Persik- tampil sangat agresif.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Gol Cepat Imanol Garcia Bawa Persik Unggul atas Persija di Babak Pertama - Image
Sepak Bola Indonesia

Gol Cepat Imanol Garcia Bawa Persik Unggul atas Persija di Babak Pertama

Selasa, 27 Oktober 2026 | 03.18 WIB

Persija Jakarta vs Persik Kediri, Denis Kolinger Bicara Persiapan dan Dukungan Jakmania - Image
Sepak Bola Indonesia

Persija Jakarta vs Persik Kediri, Denis Kolinger Bicara Persiapan dan Dukungan Jakmania

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01.58 WIB

Prediksi Skor Persija vs Persik di BRI Super League: Tuan Rumah Lebih Diunggulkan - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Persija vs Persik di BRI Super League: Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 01.45 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

4

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

5

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

6

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

7

Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada

8

Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen

9

Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak

10

Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore