Comeback atas Persik, Persija Kokoh di Puncak Klasemen Super League 2026/2027

JawaPos.com - Persija Jakarta berhasil comeback atas Persik Kediri dengan skor tipis 2-1 pada laga pekan ketujuh Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10) malam WIB.

Persija Kokoh di Puncak Klasemen Sementara Super League 2026/2027 Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi Persija.

Selain sukses mempertahankan laju positifnya, kemenangan ini juga membuat mereka semakin kokoh di puncak klasemen sementara Super League 2026/2027.

Berkat tambahan tiga poin dari Persik, Persija kini memimpin dengan koleksi 18 poin.

Tim polesan Shin Tae-yong itu memperlebar jarak dari pesaing terdekatnya, Dewa United yang mengemas 14 poin.

Persija Sempat Tertinggal dari Persik di Babak Pertama Kedua kesebelasan tampil menekan sejak menit awal dan saling jual beli serangan.

Sampai akhirnya, Persik berhasil membuka keran golnya pada menit ke-10 melalui tandukan Imanol Garcia usai memanfaatkan umpan Ernesto Garcia dari sepak pojok.