Gol Cepat Imanol Garcia Bawa Persik Unggul atas Persija di Babak Pertama

Pemain Persik Kediri Imanol Garcia. (Instagram @imanol_garcia.l)
JawaPos.com - Persik Kediri unggul 1-0 atas Persija Jakarta pada babak pertama lewat gol cepat Imanol Garcia (10’).
Pertandingan pekan ketujuh Super League 2026/2027 itu berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10) malam WIB.
Kedua kesebelasan tampil menekan sejak menit awal dan saling jual beli serangan.
Sampai akhirnya, Persik berhasil membuka keran golnya pada menit ke-10 melalui tandukan Imanol Garcia usai memanfaatkan umpan Ernesto Garcia dari sepak pojok.
Skuad Macan Putih -julukan Persik- tampil sangat agresif.
Pasukan Marcos Reina itu terus menekan sehingga membuat Persija kesulitan untuk mengembangkan permainan hingga laga memasuki menit ke-20.
Bek sayap kanan Persija Kerim Memija, harus ditarik keluar pada menit ke-22 akibat cedera.
Ilham Rio Fahmi pun masuk menggantikan pemain asal Bosnia Herzegovina tersebut.
Sementara, Macan Kemayoran terus mencari celah untuk mencetak gol penyama kedudukan.
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Jawa Pos
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