Gol Cepat Imanol Garcia Bawa Persik Unggul atas Persija di Babak Pertama

JawaPos.com - Persik Kediri unggul 1-0 atas Persija Jakarta pada babak pertama lewat gol cepat Imanol Garcia (10’).

Pertandingan pekan ketujuh Super League 2026/2027 itu berlangsung di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10) malam WIB.

Persik Cetak Gol Cepat Lewat Imanol Garcia Kedua kesebelasan tampil menekan sejak menit awal dan saling jual beli serangan.

Sampai akhirnya, Persik berhasil membuka keran golnya pada menit ke-10 melalui tandukan Imanol Garcia usai memanfaatkan umpan Ernesto Garcia dari sepak pojok.

Skuad Macan Putih -julukan Persik- tampil sangat agresif.

Pasukan Marcos Reina itu terus menekan sehingga membuat Persija kesulitan untuk mengembangkan permainan hingga laga memasuki menit ke-20.

Bek sayap kanan Persija Kerim Memija, harus ditarik keluar pada menit ke-22 akibat cedera.

Ilham Rio Fahmi pun masuk menggantikan pemain asal Bosnia Herzegovina tersebut.