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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 27 Oktober 2026 | 02.06 WIB

Bukan Sekadar Rivalitas, Ini Pesan Achsanul Qosasi untuk Suporter Madura United dan Bonek

Presiden Madura United Achsanul Qosasi menjamin kerukunan suporter Madura United dan Bonek. (instagram @Achsanul.qosasi) - Image

Presiden Madura United Achsanul Qosasi menjamin kerukunan suporter Madura United dan Bonek. (instagram @Achsanul.qosasi)

JawaPos.com - Presiden Madura United FC Achsanul Qosasi menegaskan komitmen untuk menjaga kerukunan antara suporter Laskar Sape Kerrab dan Bonek Mania menjelang Derbi Suramadu.

Dia berharap hubungan baik kedua kelompok suporter tetap terjaga dan tidak rusak akibat provokasi di media sosial.

Madura United akan bertandang ke markas Persebaya Surabaya pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (26/10) malam.

Jelang pertandingan yang kerap menyita perhatian publik sepak bola Jawa Timur itu, Achsanul menekankan bahwa rivalitas di lapangan tidak seharusnya merusak hubungan persaudaraan antarsuporter.

Menurut dia, suporter Madura United memiliki kedekatan tersendiri dengan Bonek Mania.

Dia menganggap pendukung Laskar Sape Kerrab sebagai adik dari suporter Persebaya, mengingat Persebaya lebih dahulu berdiri dan memiliki banyak pendukung dari Madura.

Achsanul bahkan mengungkapkan bahwa dirinya merupakan salah satu pendukung Persebaya sejak masih muda.

Kedekatan tersebut menjadi salah satu alasan baginya untuk ikut menjaga hubungan baik antara kedua kelompok suporter.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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