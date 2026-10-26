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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 27 Oktober 2026 | 01.58 WIB

Persija Jakarta vs Persik Kediri, Denis Kolinger Bicara Persiapan dan Dukungan Jakmania

Denis Kolinger memastikan Persija Jakarta siap menghadapi Persik Kediri dengan dukungan Jakmania di JIS. (Istimewa) - Image

Denis Kolinger memastikan Persija Jakarta siap menghadapi Persik Kediri dengan dukungan Jakmania di JIS. (Istimewa)

JawaPos.com - Bek Macan Kemayoran Denis Kolinger memastikan timnya telah mempersiapkan diri dengan baik meski memiliki waktu istirahat yang cukup singkat.

Persija Jakarta mengincar hasil positif saat menjamu Persik Kediri pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27.

Persija akan menghadapi Persik di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10) pukul 19.00 WIB.

Dukungan Jakmania diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi tim untuk tampil maksimal dan mengamankan tiga poin di kandang.

Kolinger mengakui persiapan menuju pertandingan ini tidak berlangsung dalam waktu yang panjang.

Pasalnya, Persija baru saja menjalani pertandingan melawan Arema FC pada Rabu (21/10).

Meski demikian, pemain asal Kroasia tersebut menilai timnya mampu memanfaatkan waktu yang tersedia untuk mempersiapkan diri menghadapi Persik.

Fokus para pemain langsung dialihkan ke pertandingan berikutnya setelah laga melawan Arema berakhir.

"Waktu kami untuk mempersiapkan pertandingan memang singkat karena pada Rabu (21/10) kami baru saja bermain melawan Arema. Namun, setelah pertandingan itu, kami langsung mengalihkan fokus ke laga berikutnya," ujar Kolinger dalam konferensi pers jelang pertandingan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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