Jelang Lawan Persija Jakarta, Marcos Reina Pede dengan Kekompakan Skuad Persik Kediri

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina. (ileague.id)
JawaPos.com - Pelatih Persik Kediri Marcos Reina memiliki optimisme tinggi menjelang pertandingan melawan Persija Jakarta pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27.
Hubungan harmonis antarpemain dan kekompakan tim menjadi modal penting bagi Macan Putih untuk menghadapi salah satu kandidat juara musim ini.
Persik Kediri akan menantang Persija Jakarta di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10) malam.
Meski harus menghadapi tim dengan kualitas skuad yang mumpuni, Marcos Reina tetap percaya anak asuhnya mampu memberikan perlawanan.
Pelatih asal Spanyol tersebut menilai hubungan baik di dalam maupun di luar lapangan menjadi salah satu kekuatan utama Persik Kediri.
Menurut dia, suasana kekeluargaan yang terbangun di dalam tim membuat para pemain memiliki tujuan yang sama untuk membawa klub meraih prestasi.
"Saya bangga dengan tim ini. Hubungan kami sangat baik di luar dan dalam lapangan. Kami seperti keluarga besar yang punya tujuan sama untuk memberi prestasi kepada klub dan publik Kediri," kata Marcos Reina.
Kedekatan tersebut dinilai memberikan dampak positif terhadap perkembangan permainan Persik.
Para pemain semakin memahami karakter, pergerakan, serta cara bermain rekan setimnya. Situasi ini membuat koordinasi di lapangan berjalan lebih baik dan permainan tim semakin kompak.
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Jawa Pos
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