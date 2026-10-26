Prediksi Skor Persija vs Persik di BRI Super League: Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

JawaPos.com - Persija Jakarta akan menghadapi Persik Kediri pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027 di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10) malam.

Macan Kemayoran mengincar kemenangan untuk menjaga momentum positif setelah meraih hasil meyakinkan pada pertandingan sebelumnya.

Laga Persija vs Persik dijadwalkan kick-off pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini dapat disaksikan melalui siaran langsung Indosiar dan layanan live streaming Vidio.

Nadeo Argawinata diperkirakan kembali memegang peran penting di bawah mistar gawang Persija.

Kiper tersebut perlu mendapatkan perlindungan maksimal dari barisan belakang agar Persik tidak mudah memperoleh peluang berbahaya.

Di lini pertahanan, Persija diperkirakan mengandalkan Kerim Memija, Denis Kolinger, Radovan Pankov, dan Dony Tri Pamungkas.

Koordinasi keempat pemain tersebut akan menjadi salah satu faktor penentu untuk meredam serangan tim tamu.

Di sisi lain, Persija memiliki modal yang tidak kalah mengesankan. Produktivitas lini depan menjadi kekuatan utama yang bisa dimanfaatkan untuk menekan pertahanan Persik sejak awal pertandingan.