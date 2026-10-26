Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Selasa, 27 Oktober 2026 | 01.45 WIB

Prediksi Skor Persija vs Persik di BRI Super League: Tuan Rumah Lebih Diunggulkan

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong (kiri). (Dok. Instagram/@persija) - Image

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong (kiri). (Dok. Instagram/@persija)

JawaPos.com - Persija Jakarta akan menghadapi Persik Kediri pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027 di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10) malam.

Macan Kemayoran mengincar kemenangan untuk menjaga momentum positif setelah meraih hasil meyakinkan pada pertandingan sebelumnya.

Laga Persija vs Persik dijadwalkan kick-off pukul 19.00 WIB. Pertandingan ini dapat disaksikan melalui siaran langsung Indosiar dan layanan live streaming Vidio.

Nadeo Argawinata diperkirakan kembali memegang peran penting di bawah mistar gawang Persija.

Kiper tersebut perlu mendapatkan perlindungan maksimal dari barisan belakang agar Persik tidak mudah memperoleh peluang berbahaya.

Di lini pertahanan, Persija diperkirakan mengandalkan Kerim Memija, Denis Kolinger, Radovan Pankov, dan Dony Tri Pamungkas.

Koordinasi keempat pemain tersebut akan menjadi salah satu faktor penentu untuk meredam serangan tim tamu.

Di sisi lain, Persija memiliki modal yang tidak kalah mengesankan. Produktivitas lini depan menjadi kekuatan utama yang bisa dimanfaatkan untuk menekan pertahanan Persik sejak awal pertandingan.

Alexander Jeremejeff diprediksi kembali menjadi tumpuan Macan Kemayoran.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pelatih PSIM dan Arema Dipecat Usai Kalah dari Persija, Shin Tae-yong Akui Turut Sedih - Image
Sepak Bola Indonesia

Pelatih PSIM dan Arema Dipecat Usai Kalah dari Persija, Shin Tae-yong Akui Turut Sedih

Senin, 26 Oktober 2026 | 20.19 WIB

Prediksi Skor Persija vs Persik di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penuh di JIS - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Persija vs Persik di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penuh di JIS

Senin, 26 Oktober 2026 | 17.00 WIB

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Persik Kediri: Macan Kemayoran Mengancam, Macan Putih Melawan! - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Persik Kediri: Macan Kemayoran Mengancam, Macan Putih Melawan!

Senin, 26 Oktober 2026 | 16.03 WIB

Terpopuler

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern - Image
1

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

2

4 Faktor yang Membentuk Kepribadian Introvert Menurut Penjelasan Psikologi

3

5 Kiat Introvert Menjadi Pemimpin Tangguh Tanpa Harus Mengubah Sifat Alami

4

Kenaikan Target Bansos 2026: Kemensos Wajibkan Registrasi Ulang Wajah

5

Jokowi Dikabarkan Deklarasi jadi Ketum PSI Awal November, KDM Disebut Ikut Pindah Gerbong

6

Ganggu Lingkungan Pemkot Surabaya Segel Usaha Potong Ayam di Tengah Kampung Bratang Gede

7

Madura United Bidik 3 Poin di Derbi Suramadu, Persebaya Surabaya Wajib Waspada

8

Tavares Janji Persebaya Tampil Trengginas Lawan Madura United Demi Dongkrak Klasemen

9

Prediksi Skor Lens vs Paris FC di Liga Prancis: Les Parisiens Kejar Puncak

10

Prediksi Skor Barcelona vs Real Madrid 26 Oktober 2026: El Clasico Sengit!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore