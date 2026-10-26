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Andika Rachmansyah
Selasa, 27 Oktober 2026 | 01.38 WIB

Susunan Pemain Persija Vs Persik: Rizky Ridho Cadangan

Bek Persija Jakarta Rizky Ridho. (Persija) - Image

Bek Persija Jakarta Rizky Ridho. (Persija)

JawaPos.com - Persija Jakarta menantang Persik Kediri pada laga pekan ketujuh Super League 2026/2027.

Kedua kesebelasan menurunkan komposisi pemain terbaiknya, namun kubu tuan rumah menepikan Rizky Ridho.

Persija menjamu Persik di Jakarta International Stadium (JIS), Senin (26/10) pukul 19.00 WIB.

Kedua tim memiliki modal yang sama, yakni kemenangan pada laga pekan keenam. 

Persija datang dengan kemenangan telak 5-1 atas Arema FC, sementara Persik menang tipis 2-1 atas PSS Sleman. Tentu, kedua kesebelasan bertekad mempertahankan laju positifnya. 

Kali ini, Rizky Ridho dan Kyohei Yoshino masuk dalam daftar susunan pemain, namun tidak diturunkan sebagai starter. Sebelumnya, kedua pemain tersebut absen di laga kontra Arema FC. 

Pelatih Shin Tae-yong menurunkan skuad yang sama persis ketika Persija melumat Arema FC. Nadeo Argawinata tetap dipercaya mengawal gawang Macan Kemayoran.

Kemudian, Radovan Pankov dan Denis Kolinger menjadi duet di lini pertahanan Persija. Keduanya akan dibantu Kerim Memija dan Dony Tri Pamungkas yang beroperasi sebagai bek sayap. 

Di lini tengah, Persija memakai trio Fabio Calonego, Stjepan Loncar, dan Rayhan Hannan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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