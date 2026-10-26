Prediksi Skor Bhayangkara FC vs PSM: Siapa yang Akan Terus Berjaya?

Pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon. (Istimewa)
JawaPos.com - Bhayangkara FC akan menghadapi PSM Makassar pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027 di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Senin (26/10) pukul 19.00 WIB.
Kedua tim datang dengan modal positif menjelang pertemuan tersebut.
Bhayangkara FC masih mempertahankan catatan tidak terkalahkan dalam enam pertandingan awal musim ini.
Sementara itu, PSM Makassar mulai menemukan konsistensi setelah meraih dua kemenangan beruntun.
Namun, menghadapi PSM bukan perkara mudah. Tim berjuluk Juku Eja tersebut mulai menunjukkan perkembangan setelah sempat kesulitan mendapatkan kemenangan pada awal kompetisi.
Dua kemenangan beruntun menjadi modal penting bagi tim asuhan Darije Kalezic untuk menghadapi pertandingan di Bandar Lampung.
Pelatih Bhayangkara FC, Oscar Bruzon, diperkirakan akan meminta anak asuhnya menjaga kedisiplinan sejak awal pertandingan.
Di sisi lain, PSM juga perlu memperhatikan kekuatan Bhayangkara FC yang belum terkalahkan dalam enam pertandingan pertama.
Faktor kebugaran pemain turut menjadi perhatian bagi tim tamu.
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