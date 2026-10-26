Saddil Ramdani Starting! Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United

JawaPos.com - Saddil Ramdani masuk starting eleven Persebaya Surabaya saat menghadapi Madura United pada pekan ketujuh Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (26/10) pukul 19.00 WIB.

Keputusan pelatih Bernardo Tavares memainkan winger Timnas Indonesia tersebut menjadi sorotan di tengah upaya Green Force bangkit setelah menelan kekalahan dari PSM Makassar.

Pertandingan bertajuk Derbi Suramadu ini menjadi kesempatan penting bagi Persebaya Surabaya untuk kembali mengamankan tiga poin di kandang sendiri.

Selain Saddil Ramdani, Bernardo Tavares juga memasukkan Francisco Rivera, Miguel Pereira, Alex Martins, dan Gledson Paixao dalam susunan pemain utama.

Kehadiran Saddil Ramdani memberikan pilihan berbeda bagi sektor penyerangan Persebaya Surabaya yang membutuhkan peningkatan kreativitas.

Pemain dengan karakter agresif tersebut diharapkan mampu membantu Green Force membongkar pertahanan Madura United melalui pergerakan dari sisi lapangan.

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Saddil Ramdani Starter, Bernardo Tavares Andalkan Kombinasi Pemain Berpengalaman Bernardo Tavares menurunkan kombinasi pemain lokal dan asing dalam starting eleven Persebaya Surabaya menghadapi Madura United.

Reza Arya Pratama kembali dipercaya mengawal gawang, sementara Yuran Fernandes dan Walber Mota menjadi bagian penting dari barisan pertahanan.