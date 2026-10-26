Bernardo Tavares Waspadai Gali Freitas, Mantan Anak Asuh yang Kini Perkuat Madura United

Gali Freitas mencetak gol untuk Madura United. (Istimewa)
JawaPos.com – Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares waspadai Gali Freitas, winger yang kini membela Madura United.
Persebaya akan menjamu Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (26/10) malam.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Gali untuk menghadapi mantan klubnya sekaligus membuktikan kualitasnya di hadapan suporter tuan rumah.
Gali saat ini memperkuat Madura United dengan status pinjaman dari Persebaya.
Pemain asal Timor Leste tersebut tentu sudah mengenal karakter permainan Persebaya, termasuk sejumlah pemain yang pernah menjadi rekan setimnya.
Bernardo Tavares pun tidak menampik kualitas yang dimiliki Gali.
Menurut dia, pemain tersebut mulai menunjukkan perkembangan setelah mendapatkan kepercayaan sejak kedatangannya di Persebaya pada Januari lalu.
"Gali adalah pemain yang saat saya tiba di bulan Januari belum menunjukkan performa yang baik. Saya menaruh kepercayaan padanya dan ia pun mulai tampil impresif," kata Bernardo Tavares.
Meski demikian, keputusan melepas Gali bukan didasarkan pada penampilannya di lapangan.
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