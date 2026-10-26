Prediksi Skor Persebaya vs Madura United: Green Force Bidik Kemenangan di Derbi Suramadu

Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares. (Persebaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya menghadapi Madura United pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027.
Pertandingan bertajuk Derbi Suramadu ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (26/10) pukul 19.00 WIB.
Persebaya mengincar kemenangan untuk mengakhiri tren hasil kurang memuaskan dalam dua pertandingan terakhir.
Sementara itu, Madura United datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah berhasil menumbangkan Persib Bandung pada pekan sebelumnya.
Pertemuan kedua tim diperkirakan berlangsung menarik.
Selain faktor gengsi dalam Derbi Suramadu, kedua kesebelasan juga membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.
Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi Green Force.
Dukungan Bonek dan Bonita diharapkan mampu meningkatkan motivasi para pemain untuk mengamankan tiga poin.
Meski demikian, Persebaya tidak bisa menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah.
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