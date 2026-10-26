Persib Berduka, Bobotoh Meninggal usai Laga Kontra Garudayaksa

Ilustrasi Bobotoh di Sation Gelora Bandung Lautan Api. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Kabar duka menyelimuti Persib Bandung setelah seorang Bobotoh dilaporkan meninggal dunia usai menyaksikan laga kontra Garudayaksa FC.
Klub berjuluk Pangeran Biru pun menyampaikan belasungkawa atas kepergian pendukungnya.
Persib sebelumnya meraih kemenangan 2-1 atas Garudayaksa FC dalam pertandingan pekan ketujuh Super League 2026/2027 di Stadion Pakansari, Bogor, Minggu (25/10) malam WIB.
Namun, hasil positif yang diraih tersebut diiringi kabar duka yang menyita perhatian publik, khususnya pendukung Pangeran Biru.
Selepas pertandingan, seorang Bobotoh dilaporkan meninggal dunia. Bobotoh yang meninggal diketahui berinisial ARK, 16 dari Ciapus, Bogor.
Kabar meninggalnya remaja berusia 16 tahun tersebut menjadi duka bagi keluarga besar Persib.
Melalui akun Instagram resminya pada Senin (26/10), Persib menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya ARK.
Pangeran Biru itu juga mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.
“Duka mendalam menyelimuti keluarga besar Persib atas kepergian seorang Bobotoh asal Bogor usai menyaksikan laga semalam,” tulis Persib dalam akun Instagramnya, Senin (26/10).
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Jawa Pos
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