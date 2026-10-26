Prediksi Skor Persija vs Persik di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penuh di JIS

Persija Jakarta diunggulkan mengalahkan Persik Kediri di Super League 2026/2027 di JIS. (Persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta akan menjamu Persik Kediri pada laga pekan ketujuh Super League 2026/2027 di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Senin (26/10/2026) pukul 19.00 WIB.
Bermain di kandang sendiri, Macan Kemayoran - julukan Persija - diprediksi bakal mengamankan poin penuh.
Persija datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri begitu tinggi. Pasukan Shin Tae-yong meraih kemenangan telak 5-1 atas Arema FC pada pertandingan pekan keenam.
Kemenangan tersebut sekaligus membawa Persija kembali ke jalur kemenangan setelah sebelumnya kalah dari Persita Tangerang.
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Tambahan tiga poin dari Arema FC juga membuat Macan Kemayoran kokoh di puncak klasemen sementara dengan 15 poin.
Persija tentu bertekad mempertahankan laju positifnya saat menjamu Persik. Dukungan langsung dari pendukung sendiri juga akan menjadi bahan bakar tambahan bagi Rizky Ridho dkk agar tampil lebih percaya diri selama di lapangan.
Pelatih Persija, Shin Tae-yong, memastikan persiapan anak asuhnya berjalan lancar. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut memanfaatkan jeda waktu yang singkat sebaik mungkin agar Macan Kemayoran meraih hasil positif malam nanti.
“Ya, kami sudah mempersiapkan diri dengan baik seperti biasa. Kami juga telah memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mempersiapkan pertandingan demi meraih hasil yang positif. Jadi, bisa dibilang persiapan kami sudah berjalan dengan baik,” kata Shin Tae-yong, dikutip Senin (26/10).
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Shin Tae-yong mengakui Persik memiliki kualitas permainan yang bagus. Ia memperkirakan pertandingan berjalan ketat, tetapi optimistis membawa Persija meraih kemenangan jika anak asuhnya menjalankan instruksinya dengan baik.
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Jawa Pos
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