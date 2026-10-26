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Andre Rizal Hanafi
Senin, 26 Oktober 2026 | 15.35 WIB

Deltras FC Mantap di Puncak Grup B, Presiden Klub Deddy Adrianto Ingatkan Pemain Jangan Cepat Puas

Laga seru antara Deltras FC dan Kendal Tornado FC memperebutkan puncak Grup B Championship. (Istimewa) - Image

Laga seru antara Deltras FC dan Kendal Tornado FC memperebutkan puncak Grup B Championship. (Istimewa)

JawaPos.com - Deltras FC masih menunjukkan performa konsisten di Championship 2026/2027. Hingga pekan ketujuh, The Lobster belum menelan kekalahan dan masih menempati posisi teratas klasemen sementara Grup B. Meski memiliki catatan positif, tim asal Sidoarjo itu diminta tidak cepat berpuas diri.

Dari tujuh pertandingan yang telah dijalani, Deltras FC mengoleksi empat kemenangan dan tiga hasil imbang. Hasil tersebut membuat mereka mampu menjaga persaingan di papan atas sekaligus menunjukkan bahwa tim memiliki modal kuat untuk menghadapi pertandingan selanjutnya.

Pada laga terbaru, Deltras FC harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Kendal Tornado FC di Stadion Sriwedari, Sabtu (24/10). Hasil tersebut memang tidak menambah koleksi kemenangan, tetapi membuat rekor tak terkalahkan mereka tetap terjaga.

Presiden Deltras FC, Deddy Adrianto, menyambut positif pencapaian tim hingga pekan ketujuh. Menurutnya, hasil tersebut merupakan buah dari kerja keras para pemain, pelatih, dan seluruh elemen klub yang terus berusaha menjaga performa sepanjang kompetisi.

"Tujuh pertandingan tanpa kekalahan dan berada di puncak klasemen menunjukkan bahwa kerja keras pemain, pelatih, dan seluruh tim berjalan ke arah yang baik," ujar Deddy.

Kendati demikian, Deddy mengingatkan bahwa perjalanan Deltras FC di Championship 2026/2027 masih panjang. Persaingan yang ketat membuat setiap pertandingan memiliki tantangan tersendiri sehingga tim tidak boleh menganggap remeh lawan.

Dia menilai, hasil pertandingan sulit diprediksi dan setiap tim memiliki peluang untuk memberikan kejutan. Karena itu, Deltras FC harus tetap menjaga fokus serta mempersiapkan diri dengan baik sebelum menghadapi pertandingan berikutnya.

"Persaingan sangat ketat dan setiap pertandingan punya tantangan berbeda. Tidak ada lawan yang bisa dianggap mudah dan hasil pertandingan juga sering kali sulit diprediksi," tambahnya.

Deddy juga meminta para pemain tetap menjaga mentalitas dan tidak terlena dengan posisi di puncak klasemen. Baginya, pencapaian sejauh ini harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras, bukan alasan untuk mengendurkan persiapan.

Editor: Edi Yulianto
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