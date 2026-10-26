Barito Putera Kantongi 13 Poin, Djanur Siapkan Evaluasi Jelang Lawan Persis Solo

JawaPos.com – Pelatih PS Barito Putera, Djadjang Nurdjaman, berharap tren positif timnya berlanjut di Championship 2026/2027.

Kemenangan dan catatan clean sheet dalam tiga pertandingan terakhir menjadi modal penting bagi Laskar Antasari untuk menghadapi laga berikutnya melawan Persis Solo.

Barito Putera dijadwalkan menjamu Persis Solo di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Jumat (30/10). Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi Morilo Otavio Mendes dan rekan-rekannya untuk mempertahankan performa positif sekaligus menambah poin pada putaran pertama kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia.

Djadjang Nurdjaman, yang akrab disapa Djanur, tidak ingin pencapaian dalam tiga laga terakhir membuat timnya cepat berpuas diri. Menurutnya, konsistensi menjadi hal penting yang harus dijaga apabila Barito Putera ingin terus bersaing di papan atas klasemen.

Pelatih yang pernah menangani Persib Bandung itu menyadari masih ada sejumlah kekurangan yang perlu dibenahi. Karena itu, masa persiapan sebelum menghadapi Persis Solo akan dimanfaatkan untuk mengevaluasi penampilan tim dan meningkatkan kualitas permainan.

Djanur berharap kemenangan yang diraih pada pertandingan sebelumnya bukan sekadar hasil sesaat. Ia ingin para pemain mampu mempertahankan momentum positif tersebut ketika kembali turun ke lapangan.

"Mudah-mudahan bukan hanya kemenangan pada malam itu, tapi bisa berlanjut untuk pertandingan berikutnya, tentunya dengan adanya beberapa evaluasi dan perbaikan dalam latihan," jelas Djanur.

Evaluasi menjadi bagian penting bagi Barito Putera untuk menjaga keseimbangan permainan. Selain mempertahankan ketajaman di lini depan, soliditas pertahanan juga perlu dipertahankan agar tim tidak mudah kehilangan poin.