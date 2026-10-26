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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 26 Oktober 2026 | 14.40 WIB

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United: Green Force Menang Tipis di GBT!

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Persebaya Surabaya memburu kebangkitan saat menjamu Madura United pada pekan ketujuh Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10/2026). (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya diprediksi menang 2-1 atas Madura United pada pekan ketujuh Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (26/10/2026) pukul 19.00 WIB.

Dukungan suporter menjadi salah satu modal Green Force untuk bangkit setelah kekalahan pertama musim ini, meski tim tamu datang membawa kepercayaan diri usai menaklukkan Persib Bandung.

Pertandingan bertajuk Derbi Suramadu tersebut mempertemukan dua tim dengan kebutuhan berbeda dalam persaingan klasemen sementara.

Persebaya Surabaya memburu pemulihan setelah kehilangan poin, sedangkan Madura United ingin menjaga tempatnya di papan atas.

Green Force menempati peringkat kesembilan dengan sembilan poin dari enam pertandingan, terpaut empat angka dari calon lawannya.

Madura United berada di posisi ketiga dengan 13 poin setelah mencatat empat kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Jarak tersebut membuat pertandingan di GBT memiliki arti penting bagi kedua kubu, terutama untuk menjaga momentum pada awal musim.

Kemenangan bisa memperpendek selisih poin Persebaya Surabaya, sementara hasil maksimal akan memperkuat posisi Laskar Sape Kerrab.

Editor: Edi Yulianto
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