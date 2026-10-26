Dibayangi Luka di Kandang, Tavares Bidik 3 Poin Persebaya Surabaya atas Madura United

JawaPos.com — Persebaya Surabaya membidik tiga poin saat menjamu Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (26/10/2026) malam, meski dibayangi kekalahan dari PSM Makassar dan pengalaman pahit melawan calon tamunya.

Duel pekan ketujuh Super League 2026/2027 tersebut menjadi ujian bagi Bernardo Tavares untuk membawa Green Force kembali meraih kemenangan lewat permainan agresif.

Kekalahan 0-1 dari PSM Makassar pada pekan sebelumnya membuat pertandingan kandang ini memiliki arti penting bagi Persebaya Surabaya.

Pasukan Bernardo Tavares membutuhkan respons di lapangan untuk menghentikan kekecewaan sekaligus menjaga peluang mendapatkan tambahan poin maksimal.

Namun, Madura United datang dengan ancaman yang sudah dikenali pelatih asal Portugal tersebut melalui pengamatan terhadap enam pertandingan.

Tavares juga masih mengingat bagaimana lawan yang sama pernah menghukum Persebaya Surabaya di hadapan pendukung sendiri pada musim sebelumnya.

Mengapa Kekalahan Musim Lalu Masih Membayangi? Persebaya Surabaya pernah merasakan pahitnya menghadapi Madura United di kandang pada April musim lalu.

Pengalaman tersebut menjadi pengingat bagi Tavares tentang pentingnya konsentrasi ketika menghadapi tim yang mampu memaksimalkan kesempatan.