Tavares Blak-blakan Soal Gali Freitas Tinggalkan Persebaya Surabaya, Bukan karena Performa!

JawaPos.com — Bernardo Tavares menyebut kepergian Gali Freitas dari Persebaya Surabaya menuju Madura United berkaitan dengan perilaku di luar lapangan, bukan performa pertandingan.

Pernyataan itu menambah sorotan menjelang pertemuan kedua tim di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (26/10/2026) malam, ketika winger pinjaman tersebut berpeluang menjadi ancaman bagi mantan klubnya.

Duel pekan ketujuh Super League 2026/2027 tersebut membawa cerita personal bagi pelatih asal Portugal itu.

Pemain yang pernah mendapat kepercayaannya kini berada di kubu lawan dan berpotensi menyulitkan usaha Green Force mengamankan kemenangan kandang.

Tavares tidak menutup mata terhadap kemampuan Gali dalam mengubah jalannya pertandingan melalui kontribusi dari sektor sayap.

Justru karena pernah menangani langsung, dia memahami kualitas pemain asal Timor Leste tersebut sekaligus memperkirakan besarnya dorongan untuk membuktikan diri.

Mengapa Gali Freitas meninggalkan Persebaya Surabaya? Menurut Bernardo Tavares, alasan Gali Freitas meninggalkan Persebaya Surabaya tidak berhubungan dengan penurunan kualitas penampilannya di lapangan.

Pelatih tersebut menyebut persoalan perilaku di luar pertandingan sebagai penyebab, tetapi tidak menjelaskan lebih jauh bentuk persoalan yang dimaksud.