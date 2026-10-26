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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 26 Oktober 2026 | 13.33 WIB

Persebaya Surabaya Harus Berani! Tavares Tuntut Agresivitas demi Tiga Poin Lawan Madura United

Bernardo Tavares meminta Persebaya Surabaya menjaga fokus, agresivitas, dan intensitas saat menjamu Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10/2026). (Persebaya) - Image

Bernardo Tavares meminta Persebaya Surabaya menjaga fokus, agresivitas, dan intensitas saat menjamu Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10/2026). (Persebaya)

JawaPos.com — Persebaya Surabaya membidik kemenangan dengan permainan agresif saat menjamu Madura United pada pekan ketujuh Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10/2026) malam WIB.

Pelatih Bernardo Tavares meminta pemainnya menjaga keberanian dan intensitas untuk bangkit setelah kekalahan 0-1 dari PSM Makassar menghentikan langkah tak terkalahkan Green Force.

Pertandingan tersebut menjadi kesempatan bagi Persebaya Surabaya untuk memperlihatkan respons setelah hasil mengecewakan di Parepare.

Bermain di kandang sendiri, Green Force membutuhkan penampilan meyakinkan agar upaya kembali meraih tiga poin bisa terwujud.

Tavares menempatkan sikap pemain sebagai bagian penting dalam usaha memperbaiki hasil pertandingan.

Kekecewaan dari laga sebelumnya harus diolah menjadi dorongan untuk bermain lebih baik, tanpa mengikis keyakinan terhadap kemampuan sendiri.

Namun, keinginan bangkit bakal menghadapi ujian dari Madura United yang datang membawa kemenangan atas Persib Bandung.

Situasi itu membuat Persebaya Surabaya perlu memadukan keberanian menyerang dengan kedisiplinan ketika menghadapi pergerakan lawan.

Mengapa Tavares Menuntut Persebaya Surabaya Tampil Agresif?

Tavares menginginkan permainan agresif karena karakter tersebut menjadi bagian dari penampilan terbaik Persebaya Surabaya sejauh ini.

Editor: Edi Yulianto
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