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Moch. Rizky Pratama Putra
Senin, 26 Oktober 2026 | 13.24 WIB

Persebaya Surabaya Jamu Madura United di Derbi Suramadu, Alex Martins: Target Kami Tiga Poin!

Alex Martins menargetkan tiga poin saat Persebaya Surabaya menjamu Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10/2026). (Persebaya)

JawaPos.com — Alex Martins menargetkan tiga poin saat Persebaya Surabaya menjamu Madura United dalam Derbi Suramadu di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (26/10/2026) malam WIB.

Duel pekan ketujuh Super League 2026/2027 tersebut menjadi kesempatan Green Force kembali meraih kemenangan sekaligus membayar kekecewaan Bonek dan Bonita setelah kekalahan perdana musim ini.

Persebaya Surabaya datang dengan bekal hasil kurang menyenangkan setelah takluk 0-1 dari PSM Makassar pada pertandingan sebelumnya.

Kegagalan membawa pulang poin dari Parepare membuat laga kandang menghadapi Madura United memiliki arti penting bagi upaya memperbaiki hasil.

Alex ingin timnya segera mengalihkan perhatian menuju pertandingan berikutnya dengan semangat bangkit.

Penyerang asal Brasil tersebut menegaskan keinginan meraih kemenangan harus dibarengi konsentrasi penuh sejak pertandingan dimulai sampai peluit akhir.

Mengapa Alex Martins Menuntut Fokus Selama 90 Menit?

Alex Martins menilai fokus sepanjang pertandingan menjadi syarat penting bagi Persebaya Surabaya untuk mengamankan tiga poin.

Dia menyadari Madura United memiliki kualitas yang membuat pertemuan kedua tim tidak bisa dipandang sebagai pekerjaan mudah.

“Pertandingan besok tidak akan mudah. Target kami adalah mendapatkan tiga poin.”

“Karena itu, kami harus tetap fokus dan menjaga konsentrasi selama 90 menit. Jika ingin mengakhiri pertandingan dengan kemenangan, kami tidak boleh kehilangan fokus,” ujar Alex dalam sesi konferensi pers, Minggu (25/10/2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan perhatian Alex terhadap cara Persebaya Surabaya menjaga permainan sepanjang laga.

Editor: Edi Yulianto
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