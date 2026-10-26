Kecolongan di Menit Akhir, Hapit Ibrahim Minta Adhyaksa FC Segera Berbenah

Adhyaksa FC membutuhkan perbaikan setelah bermain imbang kontra Sumsel United. (I.League)
JawaPos.com – Gelandang Adhyaksa FC Bekasi, Hapit Ibrahim, meminta rekan-rekan setimnya segera bangkit setelah gagal meraih kemenangan saat menjamu Sumsel United pada pekan ketujuh Championship 2026/2027.
Ia mengajak seluruh pemain melakukan evaluasi dan mengalihkan fokus ke pertandingan berikutnya melawan PSPS Pekanbaru.
Adhyaksa FC harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Sumsel United di Stadion Patriot Candra Bhaga, Bekasi, Sabtu (24/10). Hasil tersebut terasa mengecewakan karena tim tuan rumah sempat berada di posisi unggul hingga menjelang akhir pertandingan.
Adhyaksa FC membuka keunggulan melalui eksekusi penalti Tatsuhide Shimizu pada menit ke-65. Gol tersebut sempat membawa tim besutan Widyantoro berada di jalur kemenangan sebelum Daffa Farros mencetak gol penyama kedudukan bagi Sumsel United pada masa injury time.
Kegagalan mempertahankan keunggulan membuat Adhyaksa FC kehilangan kesempatan mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri. Padahal, penampilan tim dinilai menunjukkan perkembangan yang cukup baik dari sisi permainan.
Hapit Ibrahim tidak menampik bahwa hasil tersebut belum sesuai dengan harapan tim. Meski demikian, ia menilai para pemain tetap perlu mengambil pelajaran dari pertandingan tersebut dan menjadikannya bahan evaluasi untuk menghadapi laga selanjutnya.
"Hasil ini memang kurang baik bagi tim kami. Secara permainan Alhamdulillah kami sebenarnya tampil lebih maksimal malam hari ini. Namun, kami semua pemain akan mengintrospeksi diri masing-masing karena hasil ini jelas tidak bagus buat kami," ujar Hapit.
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Pemain yang pernah memperkuat Deltras FC itu juga menegaskan bahwa tim tidak boleh terlalu lama larut dalam kekecewaan. Menurutnya, Adhyaksa FC harus segera memperbaiki kekurangan agar bisa tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya.
Tantangan berikutnya sudah menanti. Adhyaksa FC dijadwalkan menghadapi PSPS Pekanbaru, tim yang disebut Hapit sedang menunjukkan tren positif. Laga tersebut menjadi kesempatan bagi Adhyaksa FC untuk kembali ke jalur kemenangan sekaligus memperbaiki hasil yang mereka dapatkan saat menghadapi Sumsel United.
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Jawa Pos
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