Persebaya Bertekad Bangkit di GBT, Alex Martins Minta Rekan Setim Tak Kehilangan Fokus

JawaPos.com - Persebaya Surabaya bertekad bangkit saat menjamu Madura United pada pekan ketujuh Super League 2026/2027.

Penyerang Alex Martins menegaskan, Green Force harus segera melupakan kekalahan sebelumnya dan kembali meraih kemenangan di hadapan pendukungnya sendiri.

Persebaya akan menghadapi Madura United di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Senin (26/10) malam WIB. Laga ini menjadi kesempatan bagi Green Force untuk memperbaiki hasil setelah menelan kekalahan perdana musim ini, yakni 0-1 dari PSM Makassar pada pertandingan sebelumnya.

Bermain di kandang sendiri, Persebaya tentu ingin memberikan hasil positif bagi Bonek dan Bonita. Alex pun menegaskan bahwa tiga poin menjadi target utama yang harus diperjuangkan oleh seluruh pemain.

Meski demikian, penyerang asal Brasil tersebut menyadari bahwa Madura United bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Persebaya harus tampil disiplin dan menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan jika ingin mengamankan kemenangan.

“Pertandingan besok tidak akan mudah. Target kami adalah mendapatkan tiga poin. Karena itu, kami harus tetap fokus dan menjaga konsentrasi selama 90 menit. Jika ingin mengakhiri pertandingan dengan kemenangan, kami tidak boleh kehilangan fokus,” ujar Alex dalam konferensi pers, Minggu (25/10).

Menurut Alex, konsentrasi menjadi salah satu faktor penting yang harus dijaga Persebaya. Para pemain perlu menjalankan instruksi pelatih dengan baik, menjaga keseimbangan permainan, serta memanfaatkan peluang yang didapatkan.

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Kekalahan dari PSM Makassar juga menjadi bahan evaluasi bagi Green Force. Persebaya dituntut memperbaiki sejumlah kekurangan agar tidak kembali kehilangan poin, terutama ketika memiliki kesempatan untuk menciptakan peluang berbahaya.