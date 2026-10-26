PSM Makassar Tantang Bhayangkara FC, Darije Kalezic Siapkan Kejutan di Bandar Lampung

Pelatih PSM Makassar Darije Kalezic siapkan kejutan di Bandar Lampung. (Istimewa)
JawaPos.com - PSM Makassar tetap percaya diri menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/27.
Meski memiliki waktu persiapan yang terbatas, Juku Eja memastikan siap memberikan perlawanan saat bertandang ke Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Senin (26/10) malam.
Pelatih PSM Makassar Darije Kalezic menegaskan, singkatnya waktu persiapan bukan masalah besar bagi tim.
Fokus utama saat ini adalah memulihkan kondisi pemain agar bisa tampil maksimal dalam pertandingan melawan Bhayangkara FC.
PSM Makassar juga memiliki motivasi tersendiri untuk menghadapi tuan rumah.
Bhayangkara FC menjadi salah satu tim yang belum tersentuh kekalahan dalam enam pertandingan awal BRI Super League musim ini.
Tim asuhan Oscar Bruzon tersebut mengoleksi dua kemenangan dan empat hasil imbang.
Catatan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi PSM Makassar.
Namun, Darije Kalezic menilai timnya memiliki modal yang cukup untuk menghadapi kekuatan Bhayangkara FC.
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Jawa Pos
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